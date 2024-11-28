https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986201535.html
Путин рассказал о характеристиках "Орешника"
Путин рассказал о характеристиках "Орешника" - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о характеристиках "Орешника"
Оружием массового поражения "Орешник" не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:16
2024-11-28T13:16
2024-11-28T13:59
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
новое оружие россии
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Оружием массового поражения "Орешник" не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане Путин рассказал, как работает "Орешник"."По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "орехов", гроздью, в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что это подтверждено испытанием 21 ноября. Это оружие высокоточное. Во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Новое оружие России
Путин рассказал о характеристиках "Орешника"
Путин: "Орешник" не является оружием массового поражения
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Оружием массового поражения "Орешник" не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
в Астане Путин
рассказал, как работает "Орешник".
"По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "орехов", гроздью, в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия. Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является. Во-первых, потому что это подтверждено испытанием 21 ноября. Это оружие высокоточное. Во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит и ядерного заражения после его применения", - сказал Путин.