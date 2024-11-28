https://ria.ru/20241128/odkb-1986230886.html

Лидеры ОДКБ призвали к работе над предвращением глобальных конфликтов

Лидеры ОДКБ призвали к работе над предвращением глобальных конфликтов - РИА Новости, 28.11.2024

Лидеры ОДКБ призвали к работе над предвращением глобальных конфликтов

Лидеры стран ОДКБ заявили, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой, строиться с учетом интересов всех государств. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:53

2024-11-28T14:53

2024-11-28T15:15

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ОДКБ заявили, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой, строиться с учетом интересов всех государств.Соответствующее заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 80-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля."Помня о трагических уроках тех лет, убеждены в необходимости коллективной работы по поиску ответов на многочисленные вызовы современности, по предотвращению новых конфликтов глобального масштаба. Подлинная безопасность должна быть равной и неделимой, строиться с учетом интересов всех государств, опираться на принципы международного права и конструктивное сотрудничество", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986233391.html

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