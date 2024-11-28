Рейтинг@Mail.ru
В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/obekty-1986189859.html
В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения
В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения - РИА Новости, 28.11.2024
В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения
Объекты водоснабжения обесточены после атаки в Житомире на северо-западе Украины, сообщает местное предприятие "Житомирводоканал". РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:36
2024-11-28T12:36
в мире
украина
житомир
одесса
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объекты водоснабжения обесточены после атаки в Житомире на северо-западе Украины, сообщает местное предприятие "Житомирводоканал"."В результате ракетной атаки Житомир обесточен... подключаем наши объекты водоотвода к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В компании отметили, что если до 18.00 (17.00 мск) объекты водоснабжения все еще будут обесточены, их подключат к альтернативным источникам питания. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
https://ria.ru/20241128/obekt-1986186132.html
украина
житомир
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомир, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Житомир, Одесса, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)

В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объекты водоснабжения обесточены после атаки в Житомире на северо-западе Украины, сообщает местное предприятие "Житомирводоканал".
«
"В результате ракетной атаки Житомир обесточен... подключаем наши объекты водоотвода к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании отметили, что если до 18.00 (17.00 мск) объекты водоснабжения все еще будут обесточены, их подключат к альтернативным источникам питания.
Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Киевской области повредили инфраструктурный объект
Вчера, 12:21
 
В миреУкраинаЖитомирОдессаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала