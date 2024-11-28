https://ria.ru/20241128/obekty-1986189859.html

В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения

В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения - РИА Новости, 28.11.2024

В Житомире после ракетной атаки обесточены объекты водоснабжения

Объекты водоснабжения обесточены после атаки в Житомире на северо-западе Украины, сообщает местное предприятие "Житомирводоканал". РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:36

2024-11-28T12:36

2024-11-28T12:36

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житомир

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объекты водоснабжения обесточены после атаки в Житомире на северо-западе Украины, сообщает местное предприятие "Житомирводоканал"."В результате ракетной атаки Житомир обесточен... подключаем наши объекты водоотвода к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. В компании отметили, что если до 18.00 (17.00 мск) объекты водоснабжения все еще будут обесточены, их подключат к альтернативным источникам питания. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.

https://ria.ru/20241128/obekt-1986186132.html

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в мире, украина, житомир, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии)