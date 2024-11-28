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В Сумской области сообщили о поражении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 28.11.2024
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08:37 28.11.2024 (обновлено: 08:42 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/obekt-1986142100.html
В Сумской области сообщили о поражении объекта инфраструктуры
В Сумской области сообщили о поражении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 28.11.2024
В Сумской области сообщили о поражении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поражен в Сумской области в северной части Украины, заявили в местной областной администрации. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T08:37
2024-11-28T08:42
в мире
украина
сумская область
одесса
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры поражен в Сумской области в северной части Украины, заявили в местной областной администрации. Ранее в четверг утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. В Telegram-канале Сумской областной администрации сообщается, что в четверг, 28 ноября, был нанесен "ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины". Последствия удара уточняются, добавили в администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20241128/soskin-1986127145.html
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в мире, украина, сумская область, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
В мире, Украина, Сумская область, Одесса, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
В Сумской области сообщили о поражении объекта инфраструктуры

Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объект инфраструктуры поражен в Сумской области в северной части Украины, заявили в местной областной администрации.
Ранее в четверг утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
В Telegram-канале Сумской областной администрации сообщается, что в четверг, 28 ноября, был нанесен "ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины".
Последствия удара уточняются, добавили в администрации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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В миреУкраинаСумская областьОдессаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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