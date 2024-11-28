https://ria.ru/20241128/norvegija-1986336221.html

Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине

Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине

Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:36

2024-11-28T21:36

2024-11-28T22:03

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов. Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). В ноябре NRK сообщила, что правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году. "В 2025 году ассигнование Нансеновской программе составит 35 миллиардов крон (3,2 миллиарда долларов - ред.)... Программа продлевается на три года, до 2030 года включительно. Программа расширяется до по меньшей мере 154,5 миллиарда крон за этот период (13,9 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В сообщении отмечается, что из 35 миллиардов крон, выделенных Украине на следующий год, 22,5 миллиарда (более 2 миллиардов долларов) предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 миллиарда крон (1,13 миллиарда долларов) - на гуманитарную и гражданскую. Уточняется, что приоритетом для военной поддержки будет украинская оборонная промышленность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241026/es-1980233450.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато