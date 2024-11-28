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Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 28.11.2024 (обновлено: 22:03 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/norvegija-1986336221.html
Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине
Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине
Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:36
2024-11-28T22:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов. Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). В ноябре NRK сообщила, что правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году. "В 2025 году ассигнование Нансеновской программе составит 35 миллиардов крон (3,2 миллиарда долларов - ред.)... Программа продлевается на три года, до 2030 года включительно. Программа расширяется до по меньшей мере 154,5 миллиарда крон за этот период (13,9 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства. В сообщении отмечается, что из 35 миллиардов крон, выделенных Украине на следующий год, 22,5 миллиарда (более 2 миллиардов долларов) предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 миллиарда крон (1,13 миллиарда долларов) - на гуманитарную и гражданскую. Уточняется, что приоритетом для военной поддержки будет украинская оборонная промышленность. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241026/es-1980233450.html
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украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Норвегия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Норвегия продлила Нансеновскую программу помощи Украине

Власти Норвегии утвердили поддержку Киеву в 3,2 миллиарда долларов на 2025 год

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Норвегии сообщило, что утвердило увеличение размера финансовой помощи Украине в 2025 году до по меньшей мере 3,2 миллиарда долларов, а также приняло решение о продлении Нансеновской программы помощи Киеву до 2030 года, расширив итоговую сумму поддержки до 13,9 миллиарда долларов.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). В ноябре NRK сообщила, что правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году.
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"В 2025 году ассигнование Нансеновской программе составит 35 миллиардов крон (3,2 миллиарда долларов - ред.)... Программа продлевается на три года, до 2030 года включительно. Программа расширяется до по меньшей мере 154,5 миллиарда крон за этот период (13,9 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в пресс-релизе на сайте норвежского правительства.
В сообщении отмечается, что из 35 миллиардов крон, выделенных Украине на следующий год, 22,5 миллиарда (более 2 миллиардов долларов) предполагается направить на военную помощь, а оставшиеся 12,5 миллиарда крон (1,13 миллиарда долларов) - на гуманитарную и гражданскую. Уточняется, что приоритетом для военной поддержки будет украинская оборонная промышленность.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНорвегияРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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