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Нидерланды поставили Украине три ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.11.2024
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13:00 28.11.2024 (обновлено: 18:48 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/niderlandy-1986196213.html
Нидерланды поставили Украине три ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине три ЗРК Patriot - РИА Новости, 28.11.2024
Нидерланды поставили Украине три ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot, сообщил в четверг министр обороны королевства Рубен Брекелманс. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:00
2024-11-28T18:48
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ГААГА, 28 ноя - РИА Новости. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot, сообщил в четверг министр обороны королевства Рубен Брекелманс. "Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал Брекелманс в соцсети Х. Ранее сообщалось, что общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, к настоящему моменту составляет примерно 3,76 миллиарда евро. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. В начале октября Брекелманс официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20241126/frg-1985820471.html
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в мире, технологии, нидерланды, украина, дания, т-72 "урал", f-16
В мире, Технологии, Нидерланды, Украина, Дания, Т-72 "Урал", F-16
Нидерланды поставили Украине три ЗРК Patriot

Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

© Фото : Ruben Brekelmans/XНидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot
Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Ruben Brekelmans/X
Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot
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ГААГА, 28 ноя - РИА Новости. Нидерланды поставили Украине три пусковые установки ЗРК Patriot, сообщил в четверг министр обороны королевства Рубен Брекелманс.
"Украинцам предстоит суровая зима, поскольку продолжаются разрушительные воздушные налеты. Поэтому мы поставили им три пусковые установки ЗРК Patriot", - написал Брекелманс в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, к настоящему моменту составляет примерно 3,76 миллиарда евро.
Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 отремонтированных танков Leopard 2 совместно с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.
В начале октября Брекелманс официально подтвердил, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы.
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