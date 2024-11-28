https://ria.ru/20241128/naemniki-1986134141.html

В США появляются новые могилы воевавших за ВСУ наемников

В США появляются новые могилы воевавших за ВСУ наемников - РИА Новости, 28.11.2024

В США появляются новые могилы воевавших за ВСУ наемников

На кладбищах в США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за страну в тысячах километрах от дома: кто-то из них отправился воевать "за землю... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:39

2024-11-28T06:39

2024-11-28T12:42

украина

чикаго

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 28 ноя — РИА Новости. На кладбищах в США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за страну в тысячах километрах от дома: кто-то из них отправился воевать "за землю предков", кто-то, очевидно, за деньги, но исход у такой командировки один — билет на тот свет. РИА Новости нашло в Америке новые могилы наемников, ликвидированных российской армией в ходе спецоперации на Украине. Один из ликвидированных на Украине американцев — Эдвард Уилтон. Он, вероятно, был одним из самых юных граждан США, отдавших свою жизнь за Украину: уроженец Флориды, как писали СМИ, отправился воевать "за землю своих предков" (у Уилтона украинские корни), когда ему был всего 21 год. Спустя примерно год пребывания на Украине он погиб при артиллерийском обстреле. Уилтон похоронен в округе Дувал в штате Флорида. Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк был одним из первых американских наемников, погибших на Украине. СМИ писали, что он воевал в составе так называемого интернационального легиона и участвовал в украинском "контрнаступлении". Когда и при каких условиях Гриффин оказался на фронте, в прессе особо не освещали, известна тем не менее дата смерти мужчины — 5 ноября 2022 года.О самом Гриффине также известно немного. Как передает корреспондент РИА Новости, мужчина похоронен в Джеймсвилле в штате Нью-Йорк. Судя по фотографии на надгробии, Гриффин некогда служил в американской армии — на изображении он в парадном кителе. У 40-летнего американца, как отмечается на том же могильном камне, был ребенок или несколько детей. Уроженец Украины Михаил Яворский эмигрировал в США (в Чикаго) в подростковом возрасте и провел в Штатах большую часть своей жизни. Сразу после окончания школы в США Яворский отслужил в местной армии, женился, завел детей и нашел работу в сфере IT. Мужчина отправился на Украину вскоре после начала российской спецоперации, где успел повоевать порядка 15 месяцев, пока не был ликвидирован. На Украину он отправился тайком от жены и несмотря на проблемы со здоровьем: мужчина последние пять лет принимал препараты, разжижающие кровь. По словам матери, ситуация со здоровьем была "критическая". На Украине Яворский вступил в 67-ю отдельную бригаду запрещенного в России "Правого сектора"* и успел повоевать в Херсонской, Николаевской областях, а также в ДНР и ЛНР. Был ликвидирован 25 мая 2023 года в селе Диброва в ЛНР. Похоронен в Чикаго. Еще один американец, отдавший свою жизнь за Украину, — Дэвид Ли Коут. Он, прежде чем погибнуть на Украине, успел отслужить в Нацгвардии и поучаствовать в американской кампании в Ираке. Коут, как писали СМИ, отправился воевать за киевский режим летом 2022 года, "отметившись" в боях в Артемовске и Соледаре. Коут погиб, когда в дом, где он ночевал, прилетел российский беспилотник. Мужчина похоронен в штате Мичиган.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

https://ria.ru/20241126/naemnik-1985742058.html

https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html

украина

чикаго

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украина, чикаго, сша