https://ria.ru/20241128/moskva-1986194140.html

В Москве задержали экс-проректора РУДН

В Москве задержали экс-проректора РУДН - РИА Новости, 28.11.2024

В Москве задержали экс-проректора РУДН

Задержана экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН), которую подозревают в хищении более 1 миллиона, выделенных Минпросвещения в виде гранта. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:52

2024-11-28T12:52

2024-11-28T12:52

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержана экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН), которую подозревают в хищении более 1 миллиона, выделенных Минпросвещения в виде гранта. "Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.Предварительно установлено, что задержанная получила грант от министерства просвещения РФ, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, утверждают в МВД. "В результате противоправной деятельности проректора бюджетные средства были обналичены и похищены. Сотрудниками полиции проведены обыски у фигурантки, а также у лиц, возможно, причастных к хищению. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержана экс-проректор РУДН.

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происшествия, россия, москва, ирина волк, рудн