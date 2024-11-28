В Москве задержали экс-проректора РУДН
В Москве задержали экс-проректора РУДН, подозреваемую в хищении миллиона рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России на одной из улиц Москвы
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержана экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН), которую подозревают в хищении более 1 миллиона, выделенных Минпросвещения в виде гранта.
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"Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что задержанная получила грант от министерства просвещения РФ, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, утверждают в МВД.
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"В результате противоправной деятельности проректора бюджетные средства были обналичены и похищены. Сотрудниками полиции проведены обыски у фигурантки, а также у лиц, возможно, причастных к хищению. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержана экс-проректор РУДН.