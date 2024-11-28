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В Москве задержали экс-проректора РУДН - РИА Новости, 28.11.2024
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12:52 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/moskva-1986194140.html
В Москве задержали экс-проректора РУДН
В Москве задержали экс-проректора РУДН - РИА Новости, 28.11.2024
В Москве задержали экс-проректора РУДН
Задержана экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН), которую подозревают в хищении более 1 миллиона, выделенных Минпросвещения в виде гранта. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:52
2024-11-28T12:52
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержана экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН), которую подозревают в хищении более 1 миллиона, выделенных Минпросвещения в виде гранта. &quot;Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)&quot;, - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.Предварительно установлено, что задержанная получила грант от министерства просвещения РФ, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, утверждают в МВД. "В результате противоправной деятельности проректора бюджетные средства были обналичены и похищены. Сотрудниками полиции проведены обыски у фигурантки, а также у лиц, возможно, причастных к хищению. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержана экс-проректор РУДН.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, рудн
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, РУДН
В Москве задержали экс-проректора РУДН

В Москве задержали экс-проректора РУДН, подозреваемую в хищении миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД России на одной из улиц Москвы
Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль МВД России на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Задержана экс-проректор Российского университета дружбы народов (РУДН), которую подозревают в хищении более 1 миллиона, выделенных Минпросвещения в виде гранта.
«

"Моими коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Задержана 55-летняя подозреваемая, занимавшая на момент совершения преступления должность проректора одного из ведущих вузов столицы… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество)", - написала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что задержанная получила грант от министерства просвещения РФ, затем вуз заключил фиктивные договоры с подконтрольными юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Они должны были организовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию программ по изучению русского языка. На счета контрагентов в качестве оплаты перечислено свыше одного миллиона рублей, но все работы были выполнены подчиненными подозреваемой, утверждают в МВД.
«
"В результате противоправной деятельности проректора бюджетные средства были обналичены и похищены. Сотрудниками полиции проведены обыски у фигурантки, а также у лиц, возможно, причастных к хищению. Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - добавила Волк.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, задержана экс-проректор РУДН.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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