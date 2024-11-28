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Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента
Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента - РИА Новости, 28.11.2024
Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу призвал молдаван с румынским гражданством активно принять участие в выборах румынского парламента и президента,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:43
2024-11-28T12:43
2024-11-28T12:43
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу призвал молдаван с румынским гражданством активно принять участие в выборах румынского парламента и президента, поскольку, по его словам, будущее республики зависит от пути, который выберет Румыния. "Призываю всех молдаван с румынским гражданством выйти как можно большим числом и защитить будущее Румынии, доказать и на этот раз (на парламентских выборах 1 декабря), а также 8 декабря на выборах президента, что румынский паспорт - это не только преимущество, но и ответственность. Будущее Молдавии зависит и от пути, который выберет Румыния. Сегодня как никогда нам нужна сильная Румыния", - заявил Гросу в начале заседания правительства. По его словам, выборы парламента Румынии имеют особую роль, поскольку будут выбраны люди, которые должны вести страну вперед. Спикер парламента Молдавии имеет румынское гражданство, как и президент Майя Санду и премьер Дорин Речан. Парламентские выборы в Румынии пройдут 1 декабря, там выберут сенаторов и депутатов на четыре года. А 24 ноября в стране прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур президентских выборов в Румынии пройдет 8 декабря.
https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986167677.html
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в мире, румыния, молдавия, сша, игорь гросу, майя санду, дорин речан, нато
В мире, Румыния, Молдавия, США, Игорь Гросу, Майя Санду, Дорин Речан, НАТО
Будущее Молдавии зависит от Румынии, заявил спикер парламента
Спикер молдавского парламента Гросу: будущее республики зависит от Румынии