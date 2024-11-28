https://ria.ru/20241128/mininvest-1986196783.html
Мининвест: порядка 20 инвесторов привлекли в Подмосковье с помощью КРМО
Мининвест: порядка 20 инвесторов привлекли в Подмосковье с помощью КРМО - РИА Новости, 28.11.2024
Мининвест: порядка 20 инвесторов привлекли в Подмосковье с помощью КРМО
Двадцать новых инвесторов привлекли в Подмосковье при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО), объем инвестиций составил почти 44 миллиарда... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:01
2024-11-28T13:01
2024-11-28T13:01
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать новых инвесторов привлекли в Подмосковье при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО), объем инвестиций составил почти 44 миллиарда рублей, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В этом году при содействии Корпорации развития Московской области было привлечено 20 новых инвесторов, которые планируют запустить на территории Подмосковья предприятия в самых разных направлениях: от производства косметической продукции до выпуска автозапчастей. Общий объем инвестиций в реализацию новых проектов составит почти 44 миллиарда рублей", – передает в сообщении слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО. По её данным, новые предприятия создадут около 1,8 тысячи новых рабочих мест после ввода в эксплуатацию. В министерстве уточнили, что еще порядка 420 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 355 миллиардов рублей находятся в проработке Корпорации. Они позволят создать еще около 43 тысяч рабочих мест. "Совместно со специалистами мининвеста мы работаем по принципу одного окна - полностью сопровождаем весь процесс реализации инвестиционных проектов - от подбора земельного участка или готовой промышленной площадки в ОЭЗ и индустриальных парках до запуска предприятия", - приводятся в сообщении слова гендиректора КРМО Егора Круглова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Мининвест: порядка 20 инвесторов привлекли в Подмосковье с помощью КРМО
Корпорация развития Подмосковья привлекла около 20 инвесторов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать новых инвесторов привлекли в Подмосковье при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО), объем инвестиций составил почти 44 миллиарда рублей, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В этом году при содействии Корпорации развития Московской области было привлечено 20 новых инвесторов, которые планируют запустить на территории Подмосковья предприятия в самых разных направлениях: от производства косметической продукции до выпуска автозапчастей. Общий объем инвестиций в реализацию новых проектов составит почти 44 миллиарда рублей", – передает в сообщении слова Зиновьевой пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО.
По её данным, новые предприятия создадут около 1,8 тысячи новых рабочих мест после ввода в эксплуатацию. В министерстве уточнили, что еще порядка 420 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 355 миллиардов рублей находятся в проработке Корпорации. Они позволят создать еще около 43 тысяч рабочих мест.
"Совместно со специалистами мининвеста мы работаем по принципу одного окна - полностью сопровождаем весь процесс реализации инвестиционных проектов - от подбора земельного участка или готовой промышленной площадки в ОЭЗ и индустриальных парках до запуска предприятия", - приводятся в сообщении слова гендиректора КРМО Егора Круглова.