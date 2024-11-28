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Дмитрий Миляев поделился опытом Тульской области в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 28.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
16:13 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/milyaev-1986256512.html
Дмитрий Миляев поделился опытом Тульской области в сфере обращения с ТКО
Дмитрий Миляев поделился опытом Тульской области в сфере обращения с ТКО - РИА Новости, 28.11.2024
Дмитрий Миляев поделился опытом Тульской области в сфере обращения с ТКО
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, в ходе... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:13
2024-11-28T16:13
тульская область
тульская область
россия
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дмитрий миляев
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, в ходе которого обсудили развитие организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба регионального правительства. Губернатор поделился с участниками совещания опытом организации работы по комплексному обращению с ТКО в регионе. Он отметил, что в Тульской области к созданию системы управления в сфере обращения с отходами приступили заблаговременно. В 2017 году была создана рабочая группа под председательством заместителя губернатора с еженедельным обсуждением проблемных вопросов. Проведена инвентаризация объемов образования ТКО по каждому муниципалитету, определены нормативы накопления ТКО. В 2018 году были реализованы основные подготовительные мероприятия, а с 1 января 2019 года два региональных оператора, прошедшие конкурсный отбор, приступили к работе на всей территории Тульской области. Миляев подчеркнул, что в тесной связке работают правительство региона, муниципалитеты и региональные операторы. Муниципалитеты при поддержке областного бюджета создают новые контейнерные площадки, контролируют их состояние. Региональные операторы закупают контейнеры, мусоровозы и строят современные объекты по переработке отходов. Правительство области привлекает к реализации мероприятий федеральные средства, обеспечивает координацию и контроль всех элементов системы. В октябре этого года глава региона лично возглавил рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами. "Все проблемные вопросы решаем оперативно с участием всех заинтересованных лиц. Деятельность региональных операторов держим на ежедневном контроле", – цитирует пресс-служба слова Миляева. Глава региона отметил, что созданные объекты в Туле и Дубенском районе позволили в этом году достигнуть показателей федерального проекта по соответствующим мощностям. В январе 2025 года планируется завершить строительство третьего объекта – индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения отходов мощностью 300 тысяч тонн в год в Узловском районе. Губернатор также отметил, что региону предстоит продолжить большую работу по закрытию и рекультивации мусорных полигонов, у которых истекает срок использования. С 2017 года было рекультивировано 11 полигонов, и эта работа будет продолжена. Глава региона поблагодарил зампреда Патрушева и его коллег за поддержку в создании и развитии новой системы в сфере обращения с коммунальными отходами в Тульской области.
https://ria.ru/20241126/aktsii-1985867054.html
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тульская область, россия, тула, дмитрий миляев, дмитрий патрушев
Тульская область, Тульская область, Россия, Тула, Дмитрий Миляев, Дмитрий Патрушев
Дмитрий Миляев поделился опытом Тульской области в сфере обращения с ТКО

Дмитрий Миляев заявил, что обращение с ТКО в Тульской области проходит успешно

© Фото : Тульская область/TelegramГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Тульская область/Telegram
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, в ходе которого обсудили развитие организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор поделился с участниками совещания опытом организации работы по комплексному обращению с ТКО в регионе.
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Он отметил, что в Тульской области к созданию системы управления в сфере обращения с отходами приступили заблаговременно. В 2017 году была создана рабочая группа под председательством заместителя губернатора с еженедельным обсуждением проблемных вопросов. Проведена инвентаризация объемов образования ТКО по каждому муниципалитету, определены нормативы накопления ТКО.
В 2018 году были реализованы основные подготовительные мероприятия, а с 1 января 2019 года два региональных оператора, прошедшие конкурсный отбор, приступили к работе на всей территории Тульской области.
Миляев подчеркнул, что в тесной связке работают правительство региона, муниципалитеты и региональные операторы. Муниципалитеты при поддержке областного бюджета создают новые контейнерные площадки, контролируют их состояние. Региональные операторы закупают контейнеры, мусоровозы и строят современные объекты по переработке отходов. Правительство области привлекает к реализации мероприятий федеральные средства, обеспечивает координацию и контроль всех элементов системы.
В октябре этого года глава региона лично возглавил рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами.
"Все проблемные вопросы решаем оперативно с участием всех заинтересованных лиц. Деятельность региональных операторов держим на ежедневном контроле", – цитирует пресс-служба слова Миляева.
Глава региона отметил, что созданные объекты в Туле и Дубенском районе позволили в этом году достигнуть показателей федерального проекта по соответствующим мощностям. В январе 2025 года планируется завершить строительство третьего объекта – индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения отходов мощностью 300 тысяч тонн в год в Узловском районе.
Губернатор также отметил, что региону предстоит продолжить большую работу по закрытию и рекультивации мусорных полигонов, у которых истекает срок использования. С 2017 года было рекультивировано 11 полигонов, и эта работа будет продолжена.
Глава региона поблагодарил зампреда Патрушева и его коллег за поддержку в создании и развитии новой системы в сфере обращения с коммунальными отходами в Тульской области.
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Тульская областьТульская областьРоссияТулаДмитрий МиляевДмитрий Патрушев
 
 
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