Матушкин: на Тамбовщине установили денежную выплату для матерей-героинь
Выплату в 250 тысяч рублей получат матери-героини в Тамбовской области
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Закон "О поощрении женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", был принят на заседании Тамбовской областной Думы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В думу его внес временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов.
Демографическому вопросу уделяется повышенное внимание и на федеральном, и на региональном уровнях, отметил председатель областной думы Евгений Матушкин.
"Согласно указу президента Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей в 2022 году учреждено звание "Мать-героиня". На федеральном уровне женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", установлена единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей. До настоящего времени на региональном уровне отсутствовали выплаты для женщин, удостоенных этого звания. Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение установить для этой категории женщин, проживающих на территории области и достойно воспитывающих детей, единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей", - подчеркнул Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
В Тамбовской области в 2024 году звания "Мать-героиня" указом президента РФ удостоена только одна женщина — мама 11 детей Татьяна Нагаева. Предлагается распространить действие закона на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Также, по словам Матушкина, на Тамбовщине в два раза увеличиваются единовременные денежные выплаты родителям, награжденным медалью ордена "Родительская слава" и орденом "Родительская слава. Выплаты составят 50 и 100 тысяч рублей соответственно.