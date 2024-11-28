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Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням - РИА Новости, 28.11.2024
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Нижегородская область
 
18:10 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/lyulin-1986303284.html
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням - РИА Новости, 28.11.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням
Матери-героини в Нижегородской области со следующего года будут получать ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей, что в 10 раз больше прежнего, заявил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:10
2024-11-28T18:10
нижегородская область
россия
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Матери-героини в Нижегородской области со следующего года будут получать ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей, что в 10 раз больше прежнего, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли закон об увеличении размера ежемесячной выплаты за особые заслуги в воспитании детей при условии достижения пенсионного возраста для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", и матерей (отцов), воспитавших десять и более детей. "Для матерей, удостоенных звания "Мать-героиня", ежемесячное дополнительное материальное обеспечение увеличится с 2062 до 20 000 рублей, для одного из родителей многодетной семьи, воспитавшего десять и более детей (включая усыновленных) до восьми лет и награжденного за особые заслуги в воспитании детей – с 1649 до 15 000 рублей", - сообщает пресс-служба регионального парламента. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. "Приятно видеть, что не только законодательное собрание уделяет повышенное внимание поддержке многодетных семей региона. Огромная работа идет на всех уровнях: в правительстве РФ, в Государственной думе. Наши коллеги из правительства, губернатор Глеб Никитин поддержали инициативу и в свою очередь предложили увеличить выплаты еще, в целом выплата увеличилась сразу в 10 раз. Теперь она составит 20 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента подчеркнул, что главная задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, поскольку многодетная семья – "живой пример сохранения традиционных в России семейных ценностей". "Мы не планируем ограничиться только этим законом, уже сейчас в законодательном собрании ведется огромная работа для того, чтобы вывести региональные меры поддержки многодетных семей на новый уровень", - отметил Люлин. Инициатива об увеличении размеров выплат была внесена депутатами регионального парламента по просьбам многодетных матерей, озвученным на круглом столе, состоявшемся в законодательном собрании в сентябре. Тогда Люлин подчеркнул, что у семей могут быть разные обстоятельства, однако они все сталкиваются с аналогичными трудностями - такими, как недоступность жилья, транспортные проблемы и недостаточный уровень финансовой составляющей у многодетных семей.
https://ria.ru/20241127/gubernator-1985975846.html
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россия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , глеб никитин
Нижегородская область, Россия, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Глеб Никитин
Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням

Люлин: нижегородские мамы-героини будут получать выплату в размере 20 тыс руб

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Матери-героини в Нижегородской области со следующего года будут получать ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей, что в 10 раз больше прежнего, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли закон об увеличении размера ежемесячной выплаты за особые заслуги в воспитании детей при условии достижения пенсионного возраста для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", и матерей (отцов), воспитавших десять и более детей.
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"Для матерей, удостоенных звания "Мать-героиня", ежемесячное дополнительное материальное обеспечение увеличится с 2062 до 20 000 рублей, для одного из родителей многодетной семьи, воспитавшего десять и более детей (включая усыновленных) до восьми лет и награжденного за особые заслуги в воспитании детей – с 1649 до 15 000 рублей", - сообщает пресс-служба регионального парламента.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
"Приятно видеть, что не только законодательное собрание уделяет повышенное внимание поддержке многодетных семей региона. Огромная работа идет на всех уровнях: в правительстве РФ, в Государственной думе. Наши коллеги из правительства, губернатор Глеб Никитин поддержали инициативу и в свою очередь предложили увеличить выплаты еще, в целом выплата увеличилась сразу в 10 раз. Теперь она составит 20 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что главная задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, поскольку многодетная семья – "живой пример сохранения традиционных в России семейных ценностей".
"Мы не планируем ограничиться только этим законом, уже сейчас в законодательном собрании ведется огромная работа для того, чтобы вывести региональные меры поддержки многодетных семей на новый уровень", - отметил Люлин.
Инициатива об увеличении размеров выплат была внесена депутатами регионального парламента по просьбам многодетных матерей, озвученным на круглом столе, состоявшемся в законодательном собрании в сентябре. Тогда Люлин подчеркнул, что у семей могут быть разные обстоятельства, однако они все сталкиваются с аналогичными трудностями - такими, как недоступность жилья, транспортные проблемы и недостаточный уровень финансовой составляющей у многодетных семей.
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