https://ria.ru/20241128/lyulin-1986303284.html

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням - РИА Новости, 28.11.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин заявил о росте выплат мамам-героиням

Матери-героини в Нижегородской области со следующего года будут получать ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей, что в 10 раз больше прежнего, заявил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:10

2024-11-28T18:10

2024-11-28T18:10

нижегородская область

россия

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Матери-героини в Нижегородской области со следующего года будут получать ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей, что в 10 раз больше прежнего, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Депутаты регионального парламента на заседании в четверг приняли закон об увеличении размера ежемесячной выплаты за особые заслуги в воспитании детей при условии достижения пенсионного возраста для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", и матерей (отцов), воспитавших десять и более детей. "Для матерей, удостоенных звания "Мать-героиня", ежемесячное дополнительное материальное обеспечение увеличится с 2062 до 20 000 рублей, для одного из родителей многодетной семьи, воспитавшего десять и более детей (включая усыновленных) до восьми лет и награжденного за особые заслуги в воспитании детей – с 1649 до 15 000 рублей", - сообщает пресс-служба регионального парламента. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. "Приятно видеть, что не только законодательное собрание уделяет повышенное внимание поддержке многодетных семей региона. Огромная работа идет на всех уровнях: в правительстве РФ, в Государственной думе. Наши коллеги из правительства, губернатор Глеб Никитин поддержали инициативу и в свою очередь предложили увеличить выплаты еще, в целом выплата увеличилась сразу в 10 раз. Теперь она составит 20 тысяч рублей", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Спикер регионального парламента подчеркнул, что главная задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, поскольку многодетная семья – "живой пример сохранения традиционных в России семейных ценностей". "Мы не планируем ограничиться только этим законом, уже сейчас в законодательном собрании ведется огромная работа для того, чтобы вывести региональные меры поддержки многодетных семей на новый уровень", - отметил Люлин. Инициатива об увеличении размеров выплат была внесена депутатами регионального парламента по просьбам многодетных матерей, озвученным на круглом столе, состоявшемся в законодательном собрании в сентябре. Тогда Люлин подчеркнул, что у семей могут быть разные обстоятельства, однако они все сталкиваются с аналогичными трудностями - такими, как недоступность жилья, транспортные проблемы и недостаточный уровень финансовой составляющей у многодетных семей.

https://ria.ru/20241127/gubernator-1985975846.html

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россия, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , глеб никитин