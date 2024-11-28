https://ria.ru/20241128/liksutov-1986159547.html

Ликсутов: экспорт товаров из Москвы в Северную Африку вырос на 31%

Ликсутов: экспорт товаров из Москвы в Северную Африку вырос на 31% - РИА Новости, 28.11.2024

Ликсутов: экспорт товаров из Москвы в Северную Африку вырос на 31%

За восемь месяцев 2024 года объем промышленного экспорта Москвы в страны Северной Африки вырос на 31%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:40

2024-11-28T10:40

2024-11-28T10:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. За восемь месяцев 2024 года объем промышленного экспорта Москвы в страны Северной Африки вырос на 31%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина город активно способствует развитию торгово-экономических отношений между столичными предприятиями с дружественными странами. Благодаря поддержке московские производители ускоренными темпами наращивают промышленный экспорт в государства Северной Африки. По итогам января-августа 2024 года поставки выросли на 31%. Более чем в два раза увеличился объем экспорта фармацевтики и медицинской техники. Московские промышленники поставляют на рынок Северной Африки диагностические и лабораторные реагенты, стоматологические устройства, терапевтическое дыхательное оборудование и другое", – сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.За восемь месяцев 2024 года общий объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Северной Африки вырос на 9%. На товары промышленного сектора приходится около 77% в общей структуре московского ННЭ в регион. Наибольшей популярностью на этом рынке пользуются строительные детали и материалы, химические составы, промышленное оборудование, электрораспределительные устройства московского производства."Ключевым партнером столицы стал Египет. По итогам января-августа объем московского несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, более чем на 20% выросли поставки продукции приборостроения, на 80% вырос объем экспорта лекарственных средств и диагностических реагентов", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.В целом, экспорт товаров промышленных отраслей в Египет за восемь месяцев 2024 года вырос на 33%.Начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" – это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20241127/moskva-1985931950.html

https://ria.ru/20241126/liksutov-1985761372.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов