https://ria.ru/20241128/liksutov-1986152098.html

Ликсутов: московские компании увеличили выпуск химической продукции

Ликсутов: московские компании увеличили выпуск химической продукции - РИА Новости, 28.11.2024

Ликсутов: московские компании увеличили выпуск химической продукции

За первые три квартала текущего года московские компании на 16,2% увеличили производство косметики, шампуней, лакокрасочных материалов, моющих, чистящих средств РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:40

2024-11-28T11:40

2024-11-28T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. За первые три квартала текущего года московские компании на 16,2% увеличили производство косметики, шампуней, лакокрасочных материалов, моющих, чистящих средств и другой химической продукции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Около 260 предприятий химической промышленности столицы обеспечивают рынок востребованными товарами. По поручению Сергея Собянина город оказывает им всестороннюю поддержку. Так, по итогам января — сентября 2024-го компании химпрома увеличили выпуск более чем на 16% и отгрузили товаров на сумму свыше 171,5 миллиарда рублей — это на 20,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Устойчивый рост индекса промышленного производства и объемов поставки подтверждает высокое качество и конкурентоспособность московской продукции", — сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы.За указанный период московские предприятия увеличили отгрузку красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий почти в 2,3 раза. Общая сумма поставки этой продукции превысила 17,1 миллиарда рублей.Кроме того, промышленники отгрузили моющие, чистящие и полирующие средства, мыло, а также парфюмерные и косметические изделия на сумму более 57,4 миллиарда рублей. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."За три квартала текущего года предприятия нарастили выпуск моющих средств более чем в 2,7 раза, изготовив свыше 23,7 миллиона тонн изделий, производство духов выросло в 2,1 раза — компании создали свыше 2,7 миллиона флаконов. Кроме того, в Москве произвели примерно 132,7 миллиона шампуней и прочих средств для ухода за волосами, что в 2,2 раза превышает показатели января — сентября 2023 года", — рассказал министр правительства Москвы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Почти на четверть вырос выпуск средств для макияжа губ и глаз, а производство косметических изделий для ухода за кожей лица увеличилось на 40%.Москва предлагает промышленным компаниям более 20 инструментов поддержки, включая финансовые и нефинансовые. Они позволяют предприятиям приобретать новое оборудование, расширять экспорт, повышать качество и наращивать объемы выпуска товаров, востребованных не только в столице, но и в других регионах страны, а также за рубежом.

https://ria.ru/20241127/moskva-1985931950.html

https://ria.ru/20241125/knigomaty-1985467106.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, москва