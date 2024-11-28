https://ria.ru/20241128/lep-1986248456.html
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 28.11.2024
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:49
2024-11-28T15:49
2024-11-28T16:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a5680ae05df0c911b5556d5edf2ac4ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Атакован Куйбышевский муниципальный округ. Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов)", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, восстановительные работы начнут после стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986246015.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180354_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c7373904c9f02839ee2a1d178e01bf9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП
В Запорожской области после атаки ВСУ обесточены 68 населенных пунктов