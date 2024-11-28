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В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 28.11.2024 (обновлено: 16:01 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/lep-1986248456.html
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 28.11.2024
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:49
2024-11-28T16:01
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Атакован Куйбышевский муниципальный округ. Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов)", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, восстановительные работы начнут после стабилизации обстановки.
https://ria.ru/20241128/vsu-1986246015.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП

В Запорожской области после атаки ВСУ обесточены 68 населенных пунктов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередач. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Атакован Куйбышевский муниципальный округ. Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов)", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, восстановительные работы начнут после стабилизации обстановки.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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