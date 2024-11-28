https://ria.ru/20241128/lep-1986248456.html

В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП

В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП - РИА Новости, 28.11.2024

В Запорожской области после атаки ВСУ повреждена ЛЭП

Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:49

2024-11-28T15:49

2024-11-28T16:01

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Высоковольтная ЛЭП повреждена в Запорожской области после атаки ВСУ, обесточено 68 населенных пунктов, это свыше 20 тысяч абонентов, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Атакован Куйбышевский муниципальный округ. Повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроэнергии остались 68 населенных пунктов (20 528 абонентов)", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, восстановительные работы начнут после стабилизации обстановки.

https://ria.ru/20241128/vsu-1986246015.html

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина