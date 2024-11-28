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Кухарук: бюджет Югры на 2025 г утвержден с учетом инициатив населения - РИА Новости, 28.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
20:23 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/kukharuk-1986329438.html
Кухарук: бюджет Югры на 2025 г утвержден с учетом инициатив населения
Кухарук: бюджет Югры на 2025 г утвержден с учетом инициатив населения - РИА Новости, 28.11.2024
Кухарук: бюджет Югры на 2025 г утвержден с учетом инициатив населения
Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа утвердили бюджет региона на 2025 год и плановые 2026, 2027 годы, документ составлен в том числе с учетом запросов... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:23
2024-11-28T20:23
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
руслан кухарук
бюджет
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ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа утвердили бюджет региона на 2025 год и плановые 2026, 2027 годы, документ составлен в том числе с учетом запросов и инициатив местных жителей, полученных во время рабочих поездок и через депутатов окружного парламента, сообщил губернатор Руслан Кухарук. "Утвержден бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он в том числе ориентирован на запросы и инициативы жителей округа, которые звучали на наших выездных рабочих совещаниях в городах и районах, транслировались через депутатов окружной думы. Часть расходных обязательств направлена на поддержку муниципальных проектов", - написал Кухарук в своем Telegram-канале. Глава округа сообщил, что бюджет является социально ориентированным – 68% средств будет направлено на соцпроекты, развитие человеческого капитала, заботу о семьях с детьми и об участниках СВО и их близких. На строительство и ремонт дорог регионального и местного значения заложено 100,9 миллиарда рублей. В планах на следующий год - строительство и реконструкция 73 километров и ремонт 180 километров дорог. 31 миллиард рублей направят на реализацию новой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. За три города в округе планируют построить и реконструировать 109 объектов, в том числе 84 объекта соцсферы, 23 объекта жилищно-коммунального комплекса. К 2028 году власти намерены благоустроить 205 общественных территорий. В посте губернатор поблагодарил жителей округа за инициативы, которые легли в основу бюджета, и депутатов - за конструктивную позицию при формировании и утверждении бюджета. В департаменте внутренней политики округа сообщили, что доходы регионального бюджета в 2025 году составят 406,3 миллиарда рублей, а расходы — 465,1 миллиарда рублей. В расходах заложены средства на меры поддержки муниципалитетов, в том числе в части капремонта и восстановления объектов социальной сферы. В приведенной департаментом цитате Кухарук говорит, что самостоятельно муниципалитеты по этим направлениям не справятся, поэтому под эти цели сформированы новые региональные программы. Подчеркивается, что все объекты, включенные в проект трехлетнего бюджета, согласованы с главами муниципалитетов и основываются на предложениях и пожеланиях жителей округа.
https://ria.ru/20241127/yugra-1985922589.html
https://ria.ru/20241126/soglasheniya-1985845714.html
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ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, бюджет
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Руслан Кухарук, Бюджет
Кухарук: бюджет Югры на 2025 г утвержден с учетом инициатив населения

Губернатор Кухарук: бюджет Югры на 2025 год и плановые 2026-2027 годы утвержден

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа утвердили бюджет региона на 2025 год и плановые 2026, 2027 годы, документ составлен в том числе с учетом запросов и инициатив местных жителей, полученных во время рабочих поездок и через депутатов окружного парламента, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
"Утвержден бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Он в том числе ориентирован на запросы и инициативы жителей округа, которые звучали на наших выездных рабочих совещаниях в городах и районах, транслировались через депутатов окружной думы. Часть расходных обязательств направлена на поддержку муниципальных проектов", - написал Кухарук в своем Telegram-канале.
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Глава округа сообщил, что бюджет является социально ориентированным – 68% средств будет направлено на соцпроекты, развитие человеческого капитала, заботу о семьях с детьми и об участниках СВО и их близких. На строительство и ремонт дорог регионального и местного значения заложено 100,9 миллиарда рублей. В планах на следующий год - строительство и реконструкция 73 километров и ремонт 180 километров дорог. 31 миллиард рублей направят на реализацию новой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. За три города в округе планируют построить и реконструировать 109 объектов, в том числе 84 объекта соцсферы, 23 объекта жилищно-коммунального комплекса. К 2028 году власти намерены благоустроить 205 общественных территорий.
В посте губернатор поблагодарил жителей округа за инициативы, которые легли в основу бюджета, и депутатов - за конструктивную позицию при формировании и утверждении бюджета.
В департаменте внутренней политики округа сообщили, что доходы регионального бюджета в 2025 году составят 406,3 миллиарда рублей, а расходы — 465,1 миллиарда рублей. В расходах заложены средства на меры поддержки муниципалитетов, в том числе в части капремонта и восстановления объектов социальной сферы. В приведенной департаментом цитате Кухарук говорит, что самостоятельно муниципалитеты по этим направлениям не справятся, поэтому под эти цели сформированы новые региональные программы. Подчеркивается, что все объекты, включенные в проект трехлетнего бюджета, согласованы с главами муниципалитетов и основываются на предложениях и пожеланиях жителей округа.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округРуслан КухарукБюджет
 
 
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