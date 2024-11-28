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Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии - РИА Новости, 28.11.2024
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12:43 28.11.2024 (обновлено: 15:34 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/kobakhidze-1986191564.html
Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии
Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии - РИА Новости, 28.11.2024
Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии
Парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заседание транслировал в прямом эфире сайт высшего законодательного органа страны. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:43
2024-11-28T15:34
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
парламентские выборы в грузии — 2024
россия
тбилиси
саломе зурабишвили
мака бочоришвили
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заседание транслировал в прямом эфире сайт высшего законодательного органа страны."Восемьдесят четыре — за, ноль — против. Постановление принято", — подвел итоги голосования спикер Шалва Папуашвили.Кобахидзе во время представления парламенту правительственной программы заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России. По его словам, существуют красные линии, которых Грузия будет придерживаться.Премьер также назвал главным приоритетом перезагрузку отношений Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем. Он отметил, что Грузия нацелена войти в ЕС к 2030 году. При этом Кобахидзе призвал Евросоюз доказать стране свое уважение.В четверг на пленарной сессии грузинский парламент нового, 11-го созыва, в котором большинство принадлежит партии "Грузинская мечта", выразил доверие обновленному составу правительства во главе с Кобахидзе, а также правительственной программе.В кабинете три новых министра — глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель Минюста Анри Оханашвили и возглавляющий Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани по итогам голосования сохранил свой пост.В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы. Главу государства впервые изберет коллегия выборщиков. В этот орган войдут 300 человек: половину составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.Действующий президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и вместе с ней не признает итоги парламентских выборов 26 октября, на которых победила "Грузинская мечта". Зурабишвили не исключила, что будет баллотироваться на второй срок.
https://rsport.ria.ru/20241127/kavelashvili-1986022456.html
https://ria.ru/20241127/gruziya-1985935930.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, россия, тбилиси, саломе зурабишвили, мака бочоришвили, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Россия, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Мака Бочоришвили, Евросоюз
Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии

Парламент утвердил Кобахидзе на пост премьер-министра Грузии

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заседание транслировал в прямом эфире сайт высшего законодательного органа страны.
"Восемьдесят четыре — за, ноль — против. Постановление принято", — подвел итоги голосования спикер Шалва Папуашвили.
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Кобахидзе во время представления парламенту правительственной программы заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России. По его словам, существуют красные линии, которых Грузия будет придерживаться.
Премьер также назвал главным приоритетом перезагрузку отношений Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем. Он отметил, что Грузия нацелена войти в ЕС к 2030 году. При этом Кобахидзе призвал Евросоюз доказать стране свое уважение.
В четверг на пленарной сессии грузинский парламент нового, 11-го созыва, в котором большинство принадлежит партии "Грузинская мечта", выразил доверие обновленному составу правительства во главе с Кобахидзе, а также правительственной программе.
В кабинете три новых министра — глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель Минюста Анри Оханашвили и возглавляющий Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.
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В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы. Главу государства впервые изберет коллегия выборщиков. В этот орган войдут 300 человек: половину составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.
Действующий президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и вместе с ней не признает итоги парламентских выборов 26 октября, на которых победила "Грузинская мечта". Зурабишвили не исключила, что будет баллотироваться на второй срок.
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В миреГрузияИраклий КобахидзеПарламентские выборы в Грузии — 2024РоссияТбилисиСаломе ЗурабишвилиМака БочоришвилиЕвросоюз
 
 
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