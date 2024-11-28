https://ria.ru/20241128/kobakhidze-1986191564.html

Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии

Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии - РИА Новости, 28.11.2024

Кобахидзе утвердили на пост премьера Грузии

Парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заседание транслировал в прямом эфире сайт высшего законодательного органа страны. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:43

2024-11-28T12:43

2024-11-28T15:34

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — РИА Новости. Парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заседание транслировал в прямом эфире сайт высшего законодательного органа страны."Восемьдесят четыре — за, ноль — против. Постановление принято", — подвел итоги голосования спикер Шалва Папуашвили.Кобахидзе во время представления парламенту правительственной программы заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России. По его словам, существуют красные линии, которых Грузия будет придерживаться.Премьер также назвал главным приоритетом перезагрузку отношений Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем. Он отметил, что Грузия нацелена войти в ЕС к 2030 году. При этом Кобахидзе призвал Евросоюз доказать стране свое уважение.В четверг на пленарной сессии грузинский парламент нового, 11-го созыва, в котором большинство принадлежит партии "Грузинская мечта", выразил доверие обновленному составу правительства во главе с Кобахидзе, а также правительственной программе.В кабинете три новых министра — глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель Минюста Анри Оханашвили и возглавляющий Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили.Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани по итогам голосования сохранил свой пост.В Грузии 14 декабря пройдут президентские выборы. Главу государства впервые изберет коллегия выборщиков. В этот орган войдут 300 человек: половину составят парламентарии, оставшаяся часть будет представлена делегатами из регионов.Действующий президент Саломе Зурабишвили поддерживает оппозицию и вместе с ней не признает итоги парламентских выборов 26 октября, на которых победила "Грузинская мечта". Зурабишвили не исключила, что будет баллотироваться на второй срок.

https://rsport.ria.ru/20241127/kavelashvili-1986022456.html

https://ria.ru/20241127/gruziya-1985935930.html

https://ria.ru/20241128/rezolyutsiya-1986225509.html

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