https://ria.ru/20241128/klimovsk-1986187282.html

Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза

Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза - РИА Новости, 28.11.2024

Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза

Площадь крупного пожара на промышленном предприятии в подмосковном Климовске выросла более чем в два раза - до 4200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:23

2024-11-28T12:23

2024-11-28T12:35

происшествия

климовск

россия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Площадь крупного пожара на промышленном предприятии в подмосковном Климовске выросла более чем в два раза - до 4200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 2000 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств увеличена до 70 человек и 22 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горит производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели. "Площадь пожара увеличилась до 4200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что к тушению пожара привлечено порядка 120 человек и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1986110916.html

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Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске 2024-11-28T12:23 true PT0M24S

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происшествия, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)