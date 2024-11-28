https://ria.ru/20241128/klimovsk-1986187282.html
Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза
Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза - РИА Новости, 28.11.2024
Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза
Площадь крупного пожара на промышленном предприятии в подмосковном Климовске выросла более чем в два раза - до 4200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:23
2024-11-28T12:23
2024-11-28T12:35
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Площадь крупного пожара на промышленном предприятии в подмосковном Климовске выросла более чем в два раза - до 4200 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщило об увеличении площади пожара в производственном здании в Климовске (микрорайон Подольска) до 2000 квадратных метров и частичном обрушении кровли. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой. Группировка сил и средств увеличена до 70 человек и 22 единиц техники, направлен пожарный поезд. По данным МЧС РФ, горит производственно-складское здание, где осуществлялось производство и хранение лакокрасочных изделий, свечей, а также мебели. "Площадь пожара увеличилась до 4200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что к тушению пожара привлечено порядка 120 человек и 38 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
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Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске
Пожар на промышленном предприятии в подмосковном Климовске
2024-11-28T12:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, климовск, россия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Климовск, Россия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на предприятии в Подмосковье выросла более чем в два раза
МЧС: площадь пожара на предприятии в Климовске выросла до 4200 квадратов