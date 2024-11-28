https://ria.ru/20241128/klimovsk-1986155861.html

В Климовске площадь возгорания в здании выросла до 1300 квадратов

В Климовске площадь возгорания в здании выросла до 1300 квадратов - РИА Новости, 28.11.2024

В Климовске площадь возгорания в здании выросла до 1300 квадратов

Площадь пожара в производственном здании в подмосковном Климовске увеличилась до 1300 квадратных метров, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:12

2024-11-28T10:12

2024-11-28T11:14

происшествия

климовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в производственном здании в подмосковном Климовске увеличилась до 1300 квадратных метров, тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри предприятия, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что группировка сил и средств увеличена до 60 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20241127/pozhar-1986066174.html

климовск

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происшествия, климовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия