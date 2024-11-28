Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/kharkov-1986324504.html
Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове
Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове - РИА Новости, 28.11.2024
Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове
Двадцать пятого ноября ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T19:43
2024-11-28T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
одесса
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937597005_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_9c80d5bda3ac9937d5f01145fea635c7.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать пятого ноября ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.
https://ria.ru/20241102/harkov-1981550791.html
харьков
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937580480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d98a62346f311a25fd8d4f54d299f791.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Одесса, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове

Минобороны сообщило об уничтожении до 40 иностранных специалистов в Харькове

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать пятого ноября ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать пятого ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.
Последствия удара по базе нацбата Кракен в Харькове - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Офицеры нацбата "Лють" могли попасть под удар в Харькове, сообщило подполье
2 ноября, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковОдессаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала