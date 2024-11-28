https://ria.ru/20241128/kharkov-1986324504.html

Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове

Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове - РИА Новости, 28.11.2024

Российские войска уничтожили до 40 иностранных специалистов в Харькове

Двадцать пятого ноября ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:43

2024-11-28T19:43

2024-11-28T19:43

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Двадцать пятого ноября ракетным ударом по штабу украинского спецподразделения "Кракен" в Харькове было уничтожено до 40 иностранных специалистов, преимущественно американских, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать пятого ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США", - говорится в сообщении. Кроме того, ведомство сообщило об уничтожении ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ССО ВСУ в Одессе 72 человек личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девяти французских инструкторов и технических специалистов.

https://ria.ru/20241102/harkov-1981550791.html

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в мире, харьков, одесса, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия