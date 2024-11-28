https://ria.ru/20241128/kharkov-1986136478.html

В Харькове заявили о серии взрывов

В Харькове заявили о серии взрывов - РИА Новости, 28.11.2024

В Харькове заявили о серии взрывов

Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:23

2024-11-28T07:23

2024-11-28T07:23

специальная военная операция на украине

харьков

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее утром в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Харькове... Повторный удар... Третий удар по Харькову", - написал Синегубов в своем Telegram-канале с разницей в несколько минут. Данных о пораженных объектах не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html

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харьков

украина

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харьков, украина, вооруженные силы рф