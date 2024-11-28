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В Харькове заявили о серии взрывов
В Харькове заявили о серии взрывов - РИА Новости, 28.11.2024
В Харькове заявили о серии взрывов
Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T07:23
2024-11-28T07:23
2024-11-28T07:23
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее утром в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Харькове... Повторный удар... Третий удар по Харькову", - написал Синегубов в своем Telegram-канале с разницей в несколько минут. Данных о пораженных объектах не приводится. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241127/svo-1985921149.html
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харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
В Харькове заявили о серии взрывов
Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил о серии взрывов в городе