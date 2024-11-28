https://ria.ru/20241128/kadyrov-1986335472.html
Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат"
Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 28.11.2024
Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат"
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал интервью с командиром одного из подразделений отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", который... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:24
2024-11-28T21:24
2024-11-28T21:24
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал интервью с командиром одного из подразделений отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", который вернулся в зону СВО после десятого ранения. Журналист на видео спрашивает у "Аида", что заставляет его вновь и вновь брать в руки оружие и подвергать себя опасности. "Я давал присягу, клялся родине в верности, поэтому как командир показываю пример своим ребятам, что надо быть, если ты встал на путь войны, надо по пути войны идти до конца. Поэтому ранение - это не помеха, если ты можешь в руках держать оружие, зачем тебе эвакуация? Мы же не бегаем от войны, наоборот", — говорит командир на видео. "Аид" отметил, что командиру необходимо личным примером подбадривать бойцов, ведя их в бой, по его словам, "нельзя отлеживаться, нельзя отсиживаться". "Легендарным я ни себя, ни наше подразделение не считаю, потому что легендарный - это действительно наш спецназ "Ахмат". Мы просто ему соответствуем, соответствуем тому уровню, которого от нас ждут. Если нас обсуждают либералы и зарубежные СМИ, значит, мы все делаем правильно. Значит, мы впереди, если нас сзади обсуждают, значит, мы на правильном пути", — сказал "Аид". Глава Чечни в описании к видео отмечает, что именно таким должен быть "настоящий командир и воин". "Вместо того чтобы отправиться на длительное лечение и последующую реабилитацию, "Аид" выбрал другой путь - более сложный, но благородный. Это достойно уважения", — пишет Кадыров.
https://ria.ru/20241126/kadyrov-1985792496.html
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Эксклюзивное интервью командира знаменитого отряда "Аида" спецназа "АХМАТ"
Эксклюзивное интервью командира знаменитого отряда «Аида» спецназа «АХМАТ», оправившегося уже от десятого ранения за все время участия в СВО. Сегодня он снова в строю и отметился успешно выполненными боевыми задачами.
2024-11-28T21:24
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рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия
Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат"
Кадыров опубликовал эксклюзивные кадры с главой подразделения спецназа "Ахмат"
ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале
опубликовал интервью с командиром одного из подразделений отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", который вернулся в зону СВО после десятого ранения.
Журналист на видео спрашивает у "Аида", что заставляет его вновь и вновь брать в руки оружие и подвергать себя опасности.
"Я давал присягу, клялся родине в верности, поэтому как командир показываю пример своим ребятам, что надо быть, если ты встал на путь войны, надо по пути войны идти до конца. Поэтому ранение - это не помеха, если ты можешь в руках держать оружие, зачем тебе эвакуация? Мы же не бегаем от войны, наоборот", — говорит командир на видео.
"Аид" отметил, что командиру необходимо личным примером подбадривать бойцов, ведя их в бой, по его словам, "нельзя отлеживаться, нельзя отсиживаться".
"Легендарным я ни себя, ни наше подразделение не считаю, потому что легендарный - это действительно наш спецназ "Ахмат". Мы просто ему соответствуем, соответствуем тому уровню, которого от нас ждут. Если нас обсуждают либералы и зарубежные СМИ, значит, мы все делаем правильно. Значит, мы впереди, если нас сзади обсуждают, значит, мы на правильном пути", — сказал "Аид".
Глава Чечни в описании к видео отмечает, что именно таким должен быть "настоящий командир и воин".
"Вместо того чтобы отправиться на длительное лечение и последующую реабилитацию, "Аид" выбрал другой путь - более сложный, но благородный. Это достойно уважения", — пишет Кадыров
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