https://ria.ru/20241128/kadyrov-1986335472.html

Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат"

Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 28.11.2024

Кадыров опубликовал интервью с командиром подразделения спецназа "Ахмат"

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал интервью с командиром одного из подразделений отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", который... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T21:24

2024-11-28T21:24

2024-11-28T21:24

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986334854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a0e1b977f35cc013d320f9de0adea76.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал интервью с командиром одного из подразделений отряда спецназа "Ахмат" с позывным "Аид", который вернулся в зону СВО после десятого ранения. Журналист на видео спрашивает у "Аида", что заставляет его вновь и вновь брать в руки оружие и подвергать себя опасности. "Я давал присягу, клялся родине в верности, поэтому как командир показываю пример своим ребятам, что надо быть, если ты встал на путь войны, надо по пути войны идти до конца. Поэтому ранение - это не помеха, если ты можешь в руках держать оружие, зачем тебе эвакуация? Мы же не бегаем от войны, наоборот", — говорит командир на видео. "Аид" отметил, что командиру необходимо личным примером подбадривать бойцов, ведя их в бой, по его словам, "нельзя отлеживаться, нельзя отсиживаться". "Легендарным я ни себя, ни наше подразделение не считаю, потому что легендарный - это действительно наш спецназ "Ахмат". Мы просто ему соответствуем, соответствуем тому уровню, которого от нас ждут. Если нас обсуждают либералы и зарубежные СМИ, значит, мы все делаем правильно. Значит, мы впереди, если нас сзади обсуждают, значит, мы на правильном пути", — сказал "Аид". Глава Чечни в описании к видео отмечает, что именно таким должен быть "настоящий командир и воин". "Вместо того чтобы отправиться на длительное лечение и последующую реабилитацию, "Аид" выбрал другой путь - более сложный, но благородный. Это достойно уважения", — пишет Кадыров.

https://ria.ru/20241126/kadyrov-1985792496.html

https://ria.ru/20241122/kadyrov-1985239542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эксклюзивное интервью командира знаменитого отряда "Аида" спецназа "АХМАТ" Эксклюзивное интервью командира знаменитого отряда «Аида» спецназа «АХМАТ», оправившегося уже от десятого ранения за все время участия в СВО. Сегодня он снова в строю и отметился успешно выполненными боевыми задачами. 2024-11-28T21:24 true PT2M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рамзан кадыров, россия