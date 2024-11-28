https://ria.ru/20241128/issledovanie-1986171788.html

Исследование: оператор обеспечил 100% непрерывность связи в метро Москвы

Исследование: оператор обеспечил 100% непрерывность связи в метро Москвы - РИА Новости, 28.11.2024

Исследование: оператор обеспечил 100% непрерывность связи в метро Москвы

В конце текущего года непрерывность интернет-соединения в перегонах Московского метрополитена впервые в одной из четырех сотовых сетей достигла 100% на всех... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:42

2024-11-28T11:42

2024-11-28T11:58

москва

билайн

вымпелком

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975062650_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_35e028c5b48a7f89b710ddb526c8f7f9.jpg

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В конце текущего года непрерывность интернет-соединения в перегонах Московского метрополитена впервые в одной из четырех сотовых сетей достигла 100% на всех линиях метро, это удалось осуществить "Билайну", говорится в исследовании ИАА TelecomDaily."Это крайне важный показатель, чтобы корректно оценить качество услуги в движении (в предыдущие годы одна из основных проблем при предоставлении услуги заключалась в том, что связь в поездах постоянно обрывалась). При 100%-ной непрерывности абоненту в пути доступны все необходимые сервисы без обрывов и зависаний – можно ответить на рабочий звонок по видео, не переживая за стабильное соединение, или быстро загрузить видеофайл, чтобы посмотреть фильм в дороге", - говорится в сообщении.Уточняется также, что в 2024 году непрерывность интернет-соединения в сотовых сетях — 93,8% против 95,3% годом ранее (на конец 2022 — 88%). Непрерывность в сети "Билайн" (ПАО "Вымпелком") при этом оказалась на максимальных 100%, у трех других операторов — примерно на уровне 92%.Кроме того, в исследовании уточняется, что четвертый год подряд по средней скорости в тоннелях лидирует "Билайн". По скоростным характеристикам также выделяется "МегаФон". Разрыв по скоростям между операторами в перегонах по-прежнему значителен — от 33 до 110 мегабит в секунду, если рассматривать среднюю скорость Download. Однако даже нижней планки вполне достаточно, чтобы большую часть пути сохранить комфортные для абонентов 35-50 мегабит в секунду."Москвичи уже привыкли, что связь отлично ловит даже под землей, в метро. Скорости достигают такого уровня, когда любой, даже самый тяжелый видеоролик, загружается на телефон в высоком качестве за считанные секунды. Но чтобы клиенты были довольны своим оператором, важна еще и стабильность сигнала, возможность оставаться на связи по ходу движения и не переживать, что связь оборвется. Мы гордимся тем, что смогли создать бесшовное покрытие во всем метро: от входа в подземный переход, на эскалаторах, на станциях и, конечно, в тоннелях", - сказал директор Московского региона ПАО "Вымпелком" Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба компании.В начале ноября ИАА TelecomDaily провело ежегодное исследование качества связи у сотовых операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в тоннелях Московского метрополитена. Тестировались сотовые сети МТС, "МегаФона", "Вымпелкома" и Tele2.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, билайн, вымпелком, московский метрополитен