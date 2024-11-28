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Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции - РИА Новости, 28.11.2024
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16:46 28.11.2024 (обновлено: 17:04 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/inflyatsiya-1986268907.html
Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции
Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции
Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:46
2024-11-28T17:04
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется - реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть", - сказал глава государства.Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября.
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984601749.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции

Путин считает данные ЦБ по инфляции в 8,5 процента реальными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«
"Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется - реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть", - сказал глава государства.
Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Набиуллина опровергла мнение, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию
19 ноября, 14:12
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир Путин
 
 
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