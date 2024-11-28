https://ria.ru/20241128/inflyatsiya-1986268907.html

Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции

Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции - РИА Новости, 28.11.2024

Путин прокомментировал данные ЦБ по инфляции

Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:46

2024-11-28T16:46

2024-11-28T17:04

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Данные Банка России по инфляции в стране реальны, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется - реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит Центральный банк... Сколько у нас, 8,5? Так и есть", - сказал глава государства.Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября.

https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984601749.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин