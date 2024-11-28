https://ria.ru/20241128/gumgruz-1986186852.html

Депутаты Свердловского Заксобрания передали гуманитарный груз в зону СВО

Депутаты Свердловского Заксобрания передали гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 28.11.2024

Депутаты Свердловского Заксобрания передали гуманитарный груз в зону СВО

По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной депутаты регионального парламента Вячеслав Вегнер, Тарас Исаков и... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:22

2024-11-28T12:22

2024-11-28T12:22

надежные люди

донецкая народная республика

донбасс

людмила бабушкина

ульяновский автомобильный завод (уаз)

свердловская область

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. По поручению председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной депутаты регионального парламента Вячеслав Вегнер, Тарас Исаков и Вячеслав Брозовский доставили на Донбасс более двадцати тонн оборудования, необходимого участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. В Донецкую и Луганскую народные республики привезли 160 FPV-дронов "Заноза", шесть квадрокоптеров, три квадроцикла, четыре антидроновых ружья, три комплекта систем радиоэлектронной борьбы, пять систем бесперебойного интернета "Старлинк", девять генераторов, двести маскировочных сетей, сто листов металлопрофиля, десять кубометров утеплителя, 410 литров масла для автотехники, 37 наименований автозапчастей, колеса для автомобилей УАЗ и Урал, специальные рюкзаки для оказания медицинской помощи на поле боя, говорится в сообщении. Кроме того, уральцы передали жителям Донбасса оборудование для оснащения боксерского класса в одной из школ Донецка. По поручению Бабушкиной депутаты вручили Константину Кузьмину поздравительный адрес по поводу его избрания председателем Народного Совета ДНР. Кузьмин воевал в качестве командира подразделения "Шахтерская дивизия", удостоен звания Герой ДНР. "Уверена, вы многое сделаете для развития и процветания Донецкой Народной Республики. Ваша энергия, упорство и терпение, талант руководителя и командира, будут помогать в делах, способствовать сохранению и преумножению благосостояния жителей Республики. Межпарламентское сотрудничество между нашими регионами, развивающееся с 2022 года, обретает все новые точки взаимодействия во благо жителей Республики. За это время выстроена эффективная работа парламентариев Свердловской области с общественниками и руководством города Макеевки и Донецкой Народной Республики. Значительные средства были направлены на восстановление инфраструктуры, ежеквартально формируются и направляются грузы с гуманитарной помощью, в числе которых вещи для повседневной жизни и подготовки к школе для воспитанников детских домов и детей из многодетных семей", – подчеркнула в поздравительном адресе Бабушкина, которая уже дважды лично посещала Донбасс. Так, в декабре 2023 года председатель Законодательного Собрания осмотрела перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медицинского оборудования (инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, реанимационные системы и так далее). С 2022 года Законодательным Собранием Свердловской области под руководством Бабушкиной принят 21 региональный закон, направленный на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, речь идет об освобождении от уплаты транспортного налога и затрат на газификацию, о возможности получить социальную выплату на приобретение земельного участка, о предоставлении детям из семей участников СВО в приоритетном порядке путевок в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря Свердловской области и Черноморского побережья, предоставление детям участников СВО бесплатного горячего питания, обеспечения одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем (для обучающихся в учреждениях среднего профобразования по программам подготовки рабочих и служащих), либо на выбор денежной компенсацией (47 тысяч рублей), напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241128/bronik-1986060709.html

https://ria.ru/20241126/tsybulskiy-1985871772.html

донецкая народная республика

донбасс

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, донбасс, людмила бабушкина , ульяновский автомобильный завод (уаз), свердловская область