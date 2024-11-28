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Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра - РИА Новости, 28.11.2024
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14:40 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gubernatornikolaev-1986227676.html
Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра
Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра - РИА Новости, 28.11.2024
Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра
Количество производимого в Чувашии сыра с 2014 года выросло более чем в шесть раз, рассказал глава Республики Олег Николаев в интервью РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:40
2024-11-28T14:40
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Количество производимого в Чувашии сыра с 2014 года выросло более чем в шесть раз, рассказал глава Республики Олег Николаев в интервью РИА Новости. "Если в 2014 году мы производили пять сортов сыра, то буквально на днях на агропромышленной выставке "Золотая осень" мы представили более 90 сортов, которые производятся нашими фермерами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, молокоперерабатывающими предприятиями. Наши сыровары занимают первые места на российских конкурсах, становятся лучшими в профессии", – отметил Николаев. Глава Республики сообщил, что в регионе строится агромаркет, где можно будет совершить офлайн-покупки, провести какие-то событийные мероприятия, пообедать на фудкорте. "Создаем в Чувашской Республике филиал Национального Центра "Россия". Такое поручение – сохранить наследие Международной выставки-форума "Россия" и создать в регионах национальные центры – дал президент страны. И площадка агромаркета станет такой многоуровневой точкой притяжения. Это даст нам возможность демонстрировать достижения региона, показывать идентичность выпускаемой продукции и особенности национальной кухни, а также проводить выставочные мероприятия", – поделился Николаев.
https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986218067.html
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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра

Губернатор Николаев: производство сыра в Чувашии увеличилось в шесть раз

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваГлава Чувашии Олег Николаев
Глава Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Глава Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Количество производимого в Чувашии сыра с 2014 года выросло более чем в шесть раз, рассказал глава Республики Олег Николаев в интервью РИА Новости.
"Если в 2014 году мы производили пять сортов сыра, то буквально на днях на агропромышленной выставке "Золотая осень" мы представили более 90 сортов, которые производятся нашими фермерами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, молокоперерабатывающими предприятиями. Наши сыровары занимают первые места на российских конкурсах, становятся лучшими в профессии", – отметил Николаев.
Глава Республики сообщил, что в регионе строится агромаркет, где можно будет совершить офлайн-покупки, провести какие-то событийные мероприятия, пообедать на фудкорте.
"Создаем в Чувашской Республике филиал Национального Центра "Россия". Такое поручение – сохранить наследие Международной выставки-форума "Россия" и создать в регионах национальные центры – дал президент страны. И площадка агромаркета станет такой многоуровневой точкой притяжения. Это даст нам возможность демонстрировать достижения региона, показывать идентичность выпускаемой продукции и особенности национальной кухни, а также проводить выставочные мероприятия", – поделился Николаев.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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