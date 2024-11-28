https://ria.ru/20241128/gubernatornikolaev-1986227676.html

Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра

Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра - РИА Новости, 28.11.2024

Николаев: за десять лет Чувашия в шесть раз увеличила производство сыра

Количество производимого в Чувашии сыра с 2014 года выросло более чем в шесть раз, рассказал глава Республики Олег Николаев в интервью РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:40

2024-11-28T14:40

2024-11-28T14:40

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Количество производимого в Чувашии сыра с 2014 года выросло более чем в шесть раз, рассказал глава Республики Олег Николаев в интервью РИА Новости. "Если в 2014 году мы производили пять сортов сыра, то буквально на днях на агропромышленной выставке "Золотая осень" мы представили более 90 сортов, которые производятся нашими фермерами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, молокоперерабатывающими предприятиями. Наши сыровары занимают первые места на российских конкурсах, становятся лучшими в профессии", – отметил Николаев. Глава Республики сообщил, что в регионе строится агромаркет, где можно будет совершить офлайн-покупки, провести какие-то событийные мероприятия, пообедать на фудкорте. "Создаем в Чувашской Республике филиал Национального Центра "Россия". Такое поручение – сохранить наследие Международной выставки-форума "Россия" и создать в регионах национальные центры – дал президент страны. И площадка агромаркета станет такой многоуровневой точкой притяжения. Это даст нам возможность демонстрировать достижения региона, показывать идентичность выпускаемой продукции и особенности национальной кухни, а также проводить выставочные мероприятия", – поделился Николаев.

https://ria.ru/20241128/nikolaev-1986218067.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)