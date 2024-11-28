https://ria.ru/20241128/gruziya-1986197414.html

Грузинский парламент утвердил кандидатуру нового главы МИД

Грузинский парламент утвердил кандидатуру нового главы МИД - РИА Новости, 28.11.2024

Грузинский парламент утвердил кандидатуру нового главы МИД

Бывший депутат парламента Грузии Мака Бочоришвили утверждена на пост главы МИД республики по итогам голосования в парламенте, трансляция прошла в прямом эфире... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:07

2024-11-28T13:07

2024-11-28T13:07

в мире

грузия

сша

ираклий кобахидзе

евросоюз

нато

мака бочоришвили

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Бывший депутат парламента Грузии Мака Бочоришвили утверждена на пост главы МИД республики по итогам голосования в парламенте, трансляция прошла в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа страны. В четверг на пленарной сессии грузинского парламента нового, 11-го созыва, в котором большинство составляет партия "Грузинская мечта", выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, а также правительственной программе. В составе правительства три новых министра - глава МИД Мака Бочоришвили, руководитель минюста Анри Оханашвили и возглавляющий министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили. На прошедших комитетских заседаниях в парламенте Бочоришвили заявила, что Грузия нацелена на членство в Евросоюзе и НАТО, а также на перезагрузку отношений с США. По ее словам, эта перезагрузка должна пройти с учетом интересов обеих сторон. Говоря об интеграции Грузии в Евросоюз, Бочоришвили отметила, что этот процесс невозможно продвигать на языке ультиматумов.

https://ria.ru/20241128/kobakhidze-1986191564.html

грузия

сша

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в мире, грузия, сша, ираклий кобахидзе, евросоюз, нато, мака бочоришвили