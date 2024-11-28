Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gruzija-1986188281.html
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году - РИА Новости, 28.11.2024
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:43
2024-11-28T12:43
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979111912_0:0:1247:702_1920x0_80_0_0_dde521ddcaf73726ed28efbf85646332.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена стать членом Евросоюза к 2030 году. "Все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты в условиях нашего руководства… наша задача стать членом Евросоюза. К 2030 году у нас амбициозная цель стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе. По его словам, к тому времени Грузия будет готова больше всех других стран-кандидатов стать членом Евросоюза.
https://ria.ru/20241030/vengrija-1980996972.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979111912_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_6ba0057fdafd062484a499fd9d8e5b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе: страна хочет стать членом ЕС к 2030 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Грузии и Евросоюза
Флаги Грузии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Грузии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена стать членом Евросоюза к 2030 году.
"Все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты в условиях нашего руководства… наша задача стать членом Евросоюза. К 2030 году у нас амбициозная цель стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе.
По его словам, к тому времени Грузия будет готова больше всех других стран-кандидатов стать членом Евросоюза.
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Венгрии назвали причину проблем с евроинтеграцией Грузии
30 октября, 19:04
 
В миреГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала