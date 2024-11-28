https://ria.ru/20241128/gruzija-1986188281.html
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году - РИА Новости, 28.11.2024
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году
Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:43
2024-11-28T12:43
2024-11-28T12:43
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979111912_0:0:1247:702_1920x0_80_0_0_dde521ddcaf73726ed28efbf85646332.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена стать членом Евросоюза к 2030 году. "Все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты в условиях нашего руководства… наша задача стать членом Евросоюза. К 2030 году у нас амбициозная цель стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе. По его словам, к тому времени Грузия будет готова больше всех других стран-кандидатов стать членом Евросоюза.
https://ria.ru/20241030/vengrija-1980996972.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979111912_0:0:1121:841_1920x0_80_0_0_6ba0057fdafd062484a499fd9d8e5b97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году
Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе: страна хочет стать членом ЕС к 2030 году