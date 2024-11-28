https://ria.ru/20241128/gruzija-1986188281.html

Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году

Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году - РИА Новости, 28.11.2024

Кобахидзе заявил о плане Грузии стать членом ЕС к 2030 году

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:43

2024-11-28T12:43

2024-11-28T12:43

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы парламенту на утверждение заявил, что страна нацелена стать членом Евросоюза к 2030 году. "Все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты в условиях нашего руководства… наша задача стать членом Евросоюза. К 2030 году у нас амбициозная цель стать членом ЕС", - заявил Кобахидзе. По его словам, к тому времени Грузия будет готова больше всех других стран-кандидатов стать членом Евросоюза.

https://ria.ru/20241030/vengrija-1980996972.html

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз