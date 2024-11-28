https://ria.ru/20241128/granitsa-1986312117.html

Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией - РИА Новости, 28.11.2024

Финскому депутату пришлось извиняться за слова о границе с Россией

Депутату финского парламента Киммо Кильюнену, занимающему должность председателя комитета по иностранным делам, пришлось извиняться за свои слова о... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:44

2024-11-28T18:44

2024-11-28T19:28

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Депутату финского парламента Киммо Кильюнену, занимающему должность председателя комитета по иностранным делам, пришлось извиняться за свои слова о необходимости открыть границу с Россией на фоне критики партии, пишет газета Helsingin Sanomat. Парламентарий 28 октября встречался с представителями русскоязычного "Александровского общества" (Aleksanterinliitto) в Финляндии. Во время беседы он высказал мнение о том, что граница с Россией должна быть открыта, и пообещал обсудить этот вопрос с коллегами. Позднее Тютти Туппурайнен, председатель парламентской группы Социал-демократической партии (SDP), депутатом которой является Кильюнен, а также заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман публично раскритиковали его слова об открытии границы, заявив, что они не отражают внешнеполитическую линию Финляндии. "Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них", — приводит СМИ слова Кильюнена. По словам депутата, изложенная им точка зрения была его частным мнением и не отражала линию партии, а также возглавляемого им комитета по иностранным делам. "Ситуация в России и на восточной границе касается меня лично и моей семьи. Как председатель комитета по иностранным делам я должен был понимать, что не могу делать подобных заявлений", — указывает Кильюнен.Жена депутата, Светлана Кильюнен (Пороева), имеет русское происхождение. На встрече с "Александровским обществом" Кильюнен также раскритиковал финские СМИ, заявив, что пресса Финляндии сама оказывает гибридное влияние, в котором власти обвиняют Россию. За эти слова депутату тоже пришлось извиняться. "Я очень уважаю финскую прессу, которая независима и соответствует очень высоким стандартам", — подчеркнул он. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению властей республики до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В Хельсинки обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеют на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20241127/torgovlya-1985915840.html

https://ria.ru/20241128/finlyandiya-1986127955.html

https://ria.ru/20241105/kpp-1982036813.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова