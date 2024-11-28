https://ria.ru/20241128/gosizmena-1986236261.html
На задержанного жителя Мариуполя завели дело о госизмене
На задержанного жителя Мариуполя завели дело о госизмене - РИА Новости, 28.11.2024
На задержанного жителя Мариуполя завели дело о госизмене
Задержанный за призывы к насилию над русскими житель Мариуполя регулярно переводил деньги украинским боевикам, против фигуранта возбуждено еще одно дело – о... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:08
2024-11-28T15:08
2024-11-28T15:11
россия
мариуполь
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Задержанный за призывы к насилию над русскими житель Мариуполя регулярно переводил деньги украинским боевикам, против фигуранта возбуждено еще одно дело – о госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Ранее ведомство сообщило о задержании жителя Мариуполя, который в чате призывал к насильственными действиям против русских. На него завели дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). "В ходе следствия установлено, что задержанный неоднократно переводил денежные средства на электронные расчётные счета, используемые для финансирования украинских боевиков", - говорится в сообщении. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).
https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html
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мариуполь
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россия, мариуполь, донецкая народная республика
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
На задержанного жителя Мариуполя завели дело о госизмене
На жителя Мариуполя завели дело о госизмене за призывы к насилию над русскими