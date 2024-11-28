Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/frantsiya-1986124253.html
СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету
СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету - РИА Новости, 28.11.2024
СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету
Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров на фоне успешного применения... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T02:31
2024-11-28T02:31
франция
россия
украина
владимир путин
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4e79d303e9e519d41842481d1bd48c01.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров на фоне успешного применения Россией баллистической ракеты "Орешник", пишет издание Challenges со ссылкой на неназванные источники. "Между генеральным штабом вооруженных сил (Франции - ред.) и генеральным управлением вооружений (DGA) идут переговоры на высоком уровне по проекту баллистической ракеты наземного базирования, дальность действия которой, скорее всего, значительно превысит 1000 километров", - пишет издание. В публикации отмечается, что баллистические ракеты в последние месяцы эффективно использовались Россией, Израилем и Ираном, что наводит на мысль о необходимости разработки Францией схожего оружия. По данным издания, на финальной стадии разработки баллистическая ракета должна будет иметь характеристики, близкие к иранской "Фаттах" и китайским DF21 и DF26, а также способность менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает "практически невозможным" ее перехват. Издание указывает, что министерству обороны Франции для осуществления проекта, по оценке, потребуется несколько сотен миллионов евро. Разработкой ракеты, по предположению издания, может заняться французская компания ArianeGroup. В случае успеха, по мнению издания, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA по разработке дальнобойной ракеты наземного базирования - помимо Франции, в проекте участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявил Путин, современные средства ПВО не перехватывают эти ракеты, потому что "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985876630.html
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1986027696.html
https://ria.ru/20241125/rakety-1985590062.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8ac483aad2b569bb960151c4130a7b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, украина, владимир путин, ракета "орешник"
Франция, Россия, Украина, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету

Challenges: Франция хочет создать ракету с дальностью более тысячи километров

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров на фоне успешного применения Россией баллистической ракеты "Орешник", пишет издание Challenges со ссылкой на неназванные источники.
"Между генеральным штабом вооруженных сил (Франции - ред.) и генеральным управлением вооружений (DGA) идут переговоры на высоком уровне по проекту баллистической ракеты наземного базирования, дальность действия которой, скорее всего, значительно превысит 1000 километров", - пишет издание.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В НАТО призвали передать Украине ракеты средней дальности
26 ноября, 20:02
В публикации отмечается, что баллистические ракеты в последние месяцы эффективно использовались Россией, Израилем и Ираном, что наводит на мысль о необходимости разработки Францией схожего оружия.
По данным издания, на финальной стадии разработки баллистическая ракета должна будет иметь характеристики, близкие к иранской "Фаттах" и китайским DF21 и DF26, а также способность менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает "практически невозможным" ее перехват.
Кадр видео удара Орешником по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
"Орешник" сможет доставлять ядерные заряды до 900 килотонн
27 ноября, 16:34
Издание указывает, что министерству обороны Франции для осуществления проекта, по оценке, потребуется несколько сотен миллионов евро. Разработкой ракеты, по предположению издания, может заняться французская компания ArianeGroup.
В случае успеха, по мнению издания, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA по разработке дальнобойной ракеты наземного базирования - помимо Франции, в проекте участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявил Путин, современные средства ПВО не перехватывают эти ракеты, потому что "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
СМИ сообщили о планах США по размещению ракет на Филиппинах и в Японии
25 ноября, 14:46
 
ФранцияРоссияУкраинаВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала