СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету
Challenges: Франция хочет создать ракету с дальностью более тысячи километров
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров на фоне успешного применения Россией баллистической ракеты "Орешник", пишет издание Challenges со ссылкой на неназванные источники.
"Между генеральным штабом вооруженных сил (Франции - ред.) и генеральным управлением вооружений (DGA) идут переговоры на высоком уровне по проекту баллистической ракеты наземного базирования, дальность действия которой, скорее всего, значительно превысит 1000 километров", - пишет издание.
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По данным издания, на финальной стадии разработки баллистическая ракета должна будет иметь характеристики, близкие к иранской "Фаттах" и китайским DF21 и DF26, а также способность менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает "практически невозможным" ее перехват.
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Издание указывает, что министерству обороны Франции для осуществления проекта, по оценке, потребуется несколько сотен миллионов евро. Разработкой ракеты, по предположению издания, может заняться французская компания ArianeGroup.
В случае успеха, по мнению издания, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA по разработке дальнобойной ракеты наземного базирования - помимо Франции, в проекте участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявил Путин, современные средства ПВО не перехватывают эти ракеты, потому что "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.