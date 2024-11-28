https://ria.ru/20241128/frantsiya-1986124253.html

СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету

СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету - РИА Новости, 28.11.2024

СМИ: Франция в ответ на применение "Орешника" хочет создать новую ракету

Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров на фоне успешного применения... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T02:31

2024-11-28T02:31

2024-11-28T02:31

франция

россия

украина

владимир путин

ракета "орешник"

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Франция изучает проект разработки новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров на фоне успешного применения Россией баллистической ракеты "Орешник", пишет издание Challenges со ссылкой на неназванные источники. "Между генеральным штабом вооруженных сил (Франции - ред.) и генеральным управлением вооружений (DGA) идут переговоры на высоком уровне по проекту баллистической ракеты наземного базирования, дальность действия которой, скорее всего, значительно превысит 1000 километров", - пишет издание. В публикации отмечается, что баллистические ракеты в последние месяцы эффективно использовались Россией, Израилем и Ираном, что наводит на мысль о необходимости разработки Францией схожего оружия. По данным издания, на финальной стадии разработки баллистическая ракета должна будет иметь характеристики, близкие к иранской "Фаттах" и китайским DF21 и DF26, а также способность менять траекторию полета вплоть до последнего момента, что сделает "практически невозможным" ее перехват. Издание указывает, что министерству обороны Франции для осуществления проекта, по оценке, потребуется несколько сотен миллионов евро. Разработкой ракеты, по предположению издания, может заняться французская компания ArianeGroup. В случае успеха, по мнению издания, французская баллистическая ракета может стать частью европейского проекта ELSA по разработке дальнобойной ракеты наземного базирования - помимо Франции, в проекте участвуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявил Путин, современные средства ПВО не перехватывают эти ракеты, потому что "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985876630.html

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1986027696.html

https://ria.ru/20241125/rakety-1985590062.html

франция

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франция, россия, украина, владимир путин, ракета "орешник"