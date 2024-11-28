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В Финляндии активисты предложили выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 28.11.2024
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11:47 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/finljandija-1986168910.html
В Финляндии активисты предложили выйти из Оттавской конвенции
В Финляндии активисты предложили выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 28.11.2024
В Финляндии активисты предложили выйти из Оттавской конвенции
Гражданская инициатива за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин появилась в Финляндии, одним из ее авторов стал финский депутат... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:47
2024-11-28T11:47
финляндия
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сша
мика аалтола
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ллойд остин
европарламент
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гражданская инициатива за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин появилась в Финляндии, одним из ее авторов стал финский депутат Европарламента Мика Аалтола. Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины. "Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в 2012 году в геополитической ситуации, которая существенно отличалась от сегодняшней… Финляндия сейчас защищает самую длинную сухопутную границу НАТО от России. Это существенные изменения также и с точки зрения международного договорного права", - говорится в тексте инициативы. По словам авторов, исходя из этих изменений, Финляндия может выйти из Оттавской конвенции в течение шести месяцев, "не нарушая при этом международное право". Инициатива откроется для подписей в День независимости Финляндии 6 декабря. Она должна набрать 50 тысяч подписей, чтобы поступить в парламент. Авторами инициативы помимо Аалтолы стали исследователь Института внешней политики Анри Ванханен, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий силами обороны Финляндии Юхани Каскеала, а также бывшие дипломаты. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945870190.html
https://ria.ru/20241126/estonija-1985686727.html
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финляндия, россия, сша, мика аалтола, юсси ниинистё, ллойд остин, европарламент, нато, министерство обороны сша, в мире
Финляндия, Россия, США, Мика Аалтола, Юсси Ниинистё, Ллойд Остин, Европарламент, НАТО, Министерство обороны США, В мире
В Финляндии активисты предложили выйти из Оттавской конвенции

Финский депутат Аалтола выступил за выход из Оттавской конвенции о запрете мин

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Гражданская инициатива за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин появилась в Финляндии, одним из ее авторов стал финский депутат Европарламента Мика Аалтола.
Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола ранее поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду "существенно изменившейся ситуации с безопасностью". Министр обороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что минобороны готовит доклад, в котором ведомство пояснит, нужны ли стране противопехотные мины.
Валерий Чалый - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Экс-посол Украины в США призвал Киев выйти из Оттавской конвенции
14 мая, 14:12
"Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в 2012 году в геополитической ситуации, которая существенно отличалась от сегодняшней… Финляндия сейчас защищает самую длинную сухопутную границу НАТО от России. Это существенные изменения также и с точки зрения международного договорного права", - говорится в тексте инициативы.
По словам авторов, исходя из этих изменений, Финляндия может выйти из Оттавской конвенции в течение шести месяцев, "не нарушая при этом международное право".
Инициатива откроется для подписей в День независимости Финляндии 6 декабря. Она должна набрать 50 тысяч подписей, чтобы поступить в парламент.
Авторами инициативы помимо Аалтолы стали исследователь Института внешней политики Анри Ванханен, бывший министр обороны Юсси Ниинистё, бывший командующий силами обороны Финляндии Юхани Каскеала, а также бывшие дипломаты.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции.
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ФинляндияРоссияСШАМика АалтолаЮсси НиинистёЛлойд ОстинЕвропарламентНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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