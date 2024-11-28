https://ria.ru/20241128/film-1986326854.html

На Первом канале покажут документальный фильм о битве за Мариуполь

На Первом канале покажут документальный фильм о битве за Мариуполь - РИА Новости, 28.11.2024

На Первом канале покажут документальный фильм о битве за Мариуполь

Документальный фильм независимого режиссера, оператора военной хроники Максима Фадеева "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" в четырех частях... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:02

2024-11-28T20:02

2024-11-28T20:02

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Документальный фильм независимого режиссера, оператора военной хроники Максима Фадеева "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" в четырех частях будет показан в онлайн-кинотеатре Первого канала, сообщила пресс-служба телеканала. "Документальный фильм "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" Максима Фадеева в четырех частях будет показан в онлайн-кинотеатре Первого канала… Первая серия уже доступна к просмотру. Март 2022 года. Батальон "Сомали" отправлен на штурм укрепленного Мариуполя с целью обеспечить возможность наступления ВС РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что весь фильм – съемки от первого лица. Камера ведет зрителя по улицам города вместе со штурмовой группой, позволяя следить за героями на расстоянии вытянутой руки. Это фильм-погружение и фильм-памятник одновременно. "Война в Донбассе началась в моём родном Славянске в далёком мае 2014 года и тогда казалась абсолютно немыслимой. Постепенно мы полностью свыклись с ней. Эта страшная и странная война вросла в нашу жизнь со всей своей жестокостью, хаосом и безумием", - рассказал Фадеев, чьи слова приводит пресс-служба. Документалист отмечает, что на фронте встретил удивительных людей, которые стали ему друзьями и добрыми товарищами. По словам режиссера, со временем он понял, что его фильмы не о войне, а о людях, на долю которых выпало много горя и боли. "Во время сражения за Мариуполь молодой офицер с позывным "Воробей" и бойцы первой ротно-тактической группы батальона "Сомали" стали моими проводниками и ангелами-хранителями. Рыжеволосому донецкому мальчишке Роману Воробьёву и его пацанам посвящается этот фильм", - цитирует Фадеева пресс-служба. Всего будет представлено четыре эпизода: "Прорыв к центру", "Спасение "Малого", "Выход к морю", "На подступах к "Азовстали". Режиссёр и оператор - Максим Фадеев. Продюсер, второй оператор (2017-2020 годы) - Сергей Белоус. Композитор - Александр Осипов. Музыкальная композиция на финальных титрах - "10 шагов", Вячеслав Бутусов и Deadушки. "Реалии войны честно, открыто и без прикрас. Уникальные кадры: зачистки, пленение солдат противника, артдуэли, спасение сослуживцев и судьбы мирного населения пылающего города - всё это в захватывающем документальном экшене от первого лица", - уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20241111/film-1982985073.html

https://ria.ru/20240409/italiya-1938612589.html

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

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мариуполь, донбасс, славянск, максим фадеев, сергей белоусов, вооруженные силы рф, россия, украина