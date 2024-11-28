Европарламент призовет ЕС наращивать военную поддержку Украины
Европарламент призовет Евросоюз наращивать поставки самолетов и ракет Киеву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в очередной резолюции в поддержку киевского режима намерены призвать страны Евросоюза наращивать военную поддержку Украины, в том числе, увеличивая поставки боевых самолетов и дальнобойных ракет, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа.
"Европарламент призывает ЕС и его государства-члены к дальнейшему увеличению военной поддержки Украины, в том числе поставок самолетов, ракет большой дальности, включая Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP-T, боеприпасов, а также расширению программ подготовки украинских сил", - указывается в документе.
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Депутаты также посчитали, что страны Евросоюза должны тратить только на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП в год.
"Европарламент призывает Еврокомиссию и Совет ЕС уделить первоочередное внимание обеспечению полной работоспособности (европейской многоорбитальной спутниковой группировке – ред.) IRIS2, и предоставить Украине (и Тайваню) как можно скорее доступ к ней", - говорится также в проекте резолюции.
Парламентарии, кроме того, намерены призвать европейские столицы последовать примеру США и "отменить все ограничения на использование своего оружия" Украиной.
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Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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