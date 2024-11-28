https://ria.ru/20241128/evroparlament-1986144464.html

Европарламент призовет ЕС наращивать военную поддержку Украины

Европарламент призовет ЕС наращивать военную поддержку Украины - РИА Новости, 28.11.2024

Европарламент призовет ЕС наращивать военную поддержку Украины

Депутаты Европейского парламента в очередной резолюции в поддержку киевского режима намерены призвать страны Евросоюза наращивать военную поддержку Украины, в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:59

2024-11-28T08:59

2024-11-28T08:59

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в очередной резолюции в поддержку киевского режима намерены призвать страны Евросоюза наращивать военную поддержку Украины, в том числе, увеличивая поставки боевых самолетов и дальнобойных ракет, следует из опубликованного на сайте ЕП проекта документа. "Европарламент призывает ЕС и его государства-члены к дальнейшему увеличению военной поддержки Украины, в том числе поставок самолетов, ракет большой дальности, включая Taurus, современных систем ПВО, включая Patriot и SAMP-T, боеприпасов, а также расширению программ подготовки украинских сил", - указывается в документе. Депутаты также посчитали, что страны Евросоюза должны тратить только на военную поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП в год. "Европарламент призывает Еврокомиссию и Совет ЕС уделить первоочередное внимание обеспечению полной работоспособности (европейской многоорбитальной спутниковой группировке – ред.) IRIS2, и предоставить Украине (и Тайваню) как можно скорее доступ к ней", - говорится также в проекте резолюции. Парламентарии, кроме того, намерены призвать европейские столицы последовать примеру США и "отменить все ограничения на использование своего оружия" Украиной. Европарламент проголосует по очередной резолюции в поддержку Украины в четверг на пленарной сессии в Страсбурге. Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения институтами Евросоюза или государствами - членами ЕС. Авторами очередного антироссийского документа выступили партии, традиционно поддерживающие политику главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, включая утвержденного накануне на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/smirenie-1986135718.html

https://ria.ru/20241127/nato-1985924590.html

https://ria.ru/20241127/panchenko-1985980440.html

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в мире, украина, россия, сша, урсула фон дер ляйен, андрюс кубилюс, сергей лавров, европарламент, евросоюз, еврокомиссия