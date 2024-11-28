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Европа "обламывается" без российских ученых, заявил Ковальчук - РИА Новости, 28.11.2024
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Наука
 
16:55 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/evropa-1986266694.html
Европа "обламывается" без российских ученых, заявил Ковальчук
Европа "обламывается" без российских ученых, заявил Ковальчук - РИА Новости, 28.11.2024
Европа "обламывается" без российских ученых, заявил Ковальчук
Европа сейчас "обламывается" без российских ученых, которым она запрещает совместные проекты, заявил президент Национального исследовательского центра... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:55
2024-11-28T16:55
наука
европа
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Европа сейчас "обламывается" без российских ученых, которым она запрещает совместные проекты, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Научная программа Европы в свое время практически была создана благодаря вкладу России, сказал Ковальчук на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых. "Вы будете видеть, как она сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать", - отметил он. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
https://ria.ru/20241108/tsern-1982578647.html
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европа, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт
Наука, Европа, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Европа "обламывается" без российских ученых, заявил Ковальчук

Ковальчук заявил, что Европа обламывается без российских ученых

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Архивное фото
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Европа сейчас "обламывается" без российских ученых, которым она запрещает совместные проекты, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Научная программа Европы в свое время практически была создана благодаря вкладу России, сказал Ковальчук на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых.
"Вы будете видеть, как она сейчас она обламывается, когда нас оттуда вышибли, позволю себе это сказать", - отметил он.
РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.
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