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В Хмельницкой области без света остались два района - РИА Новости, 28.11.2024
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10:50 28.11.2024
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В Хмельницкой области без света остались два района
В Хмельницкой области без света остались два района - РИА Новости, 28.11.2024
В Хмельницкой области без света остались два района
Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:50
2024-11-28T10:50
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хмельницкая область
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министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина.
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в мире, украина, хмельницкая область, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Хмельницкая область, Одесса, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Хмельницкой области без света остались два района

Глава Хмельницкой ОВА Тюрин сообщил о нарушении электроснабжения двух районов

© ДСНС УкраїниТушение пожара в Хмельницкой области Украины
Тушение пожара в Хмельницкой области Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© ДСНС України
Тушение пожара в Хмельницкой области Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин.
Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
«
"В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина.
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В миреУкраинаХмельницкая областьОдессаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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