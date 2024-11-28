https://ria.ru/20241128/elektrosnabzhenie-1986165516.html
В Хмельницкой области без света остались два района
В Хмельницкой области без света остались два района - РИА Новости, 28.11.2024
В Хмельницкой области без света остались два района
Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:50
2024-11-28T10:50
2024-11-28T10:50
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина.
https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html
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в мире, украина, хмельницкая область, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Украина, Хмельницкая область, Одесса, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Хмельницкой области без света остались два района
Глава Хмельницкой ОВА Тюрин сообщил о нарушении электроснабжения двух районов