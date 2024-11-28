https://ria.ru/20241128/elektrosnabzhenie-1986165516.html

В Хмельницкой области без света остались два района

В Хмельницкой области без света остались два района - РИА Новости, 28.11.2024

В Хмельницкой области без света остались два района

Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:50

2024-11-28T10:50

2024-11-28T10:50

в мире

украина

хмельницкая область

одесса

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919823193_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_62603c10d9ddcaefa3a8cc901466d446.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Электроснабжение Хмельницкой области на западе Украины нарушено, без света остаются два района, заявил глава областной администрации Сергей Тюрин. Ранее в четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке, Ровно, Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковской области. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "В результате атаки частично отсутствует электроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Тюрина.

https://ria.ru/20240506/sumskaya_oblast-1944041568.html

украина

хмельницкая область

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, хмельницкая область, одесса, министерство энергетики рф (минэнерго россии)