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Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.11.2024
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17:49 28.11.2024 (обновлено: 18:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/ekaterinburg-1986297659.html
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.11.2024
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге
Airbus A330 компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после обнаружения на борту воздушного судна... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:49
2024-11-28T18:00
бангкок
екатеринбург
происшествия
аэрофлот
airbus a330
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Airbus A330 компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после обнаружения на борту воздушного судна подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что пассажирский самолет компании "Аэрофлот" сообщением Бангкок - Екатеринбург готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство."Посадка A330 в аэропорту "Кольцово" прошла успешно, в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к осмотру воздушного судна.
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бангкок, екатеринбург, происшествия, аэрофлот, airbus a330
Бангкок, Екатеринбург, Происшествия, Аэрофлот, Airbus A330
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге

Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Кольцово

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Airbus A330 компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после обнаружения на борту воздушного судна подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет компании "Аэрофлот" сообщением Бангкок - Екатеринбург готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство.
"Посадка A330 в аэропорту "Кольцово" прошла успешно, в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к осмотру воздушного судна.
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БангкокЕкатеринбургПроисшествияАэрофлотAirbus A330
 
 
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