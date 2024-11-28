https://ria.ru/20241128/ekaterinburg-1986297659.html
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.11.2024
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге
Airbus A330 компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после обнаружения на борту воздушного судна... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:49
2024-11-28T17:49
2024-11-28T18:00
бангкок
екатеринбург
происшествия
аэрофлот
airbus a330
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Airbus A330 компании "Аэрофлот" рейсом из Бангкока благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге после обнаружения на борту воздушного судна подозрительного предмета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что пассажирский самолет компании "Аэрофлот" сообщением Бангкок - Екатеринбург готовится к экстренной посадке в аэропорту "Кольцово" из-за подозрительного предмета, внешне напоминающего взрывное устройство."Посадка A330 в аэропорту "Кольцово" прошла успешно, в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сотрудники оперативных служб приступили к осмотру воздушного судна.
https://ria.ru/20241120/passazhir-1984884867.html
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бангкок, екатеринбург, происшествия, аэрофлот, airbus a330
Бангкок, Екатеринбург, Происшествия, Аэрофлот, Airbus A330
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Екатеринбурге
Самолет, готовившийся к экстренной посадке, приземлился в Кольцово