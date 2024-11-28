https://ria.ru/20241128/ekaterinburg-1986210131.html

В Екатеринбурге выявили мигрантов, не вставших на воинский учет

В Екатеринбурге выявили мигрантов, не вставших на воинский учет - РИА Новости, 28.11.2024

В Екатеринбурге выявили мигрантов, не вставших на воинский учет

Военные следователи провели рейд в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" по выявлению мигрантов, получивших гражданство России и не вставших на воинский учет,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:41

2024-11-28T13:41

2024-11-28T13:41

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Военные следователи провели рейд в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" по выявлению мигрантов, получивших гражданство России и не вставших на воинский учет, семь человек доставлены в военкомат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Военно-следственного управления СК РФ по Центральному военному округу. "В ходе проведенного рейда проверено более 60 граждан, недавно получивших гражданство РФ, из которых выявлено семь человек, не вставших на воинский учет, которые были сопровождены в военный комиссариат для оформления соответствующих документов", - сказал собеседник агентства. В ведомстве добавили, что им также разъяснили порядок поступления на военную службу по контракту и предоставляемых в этом случае социальных гарантий.

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, екатеринбург