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Ефимов: на севере Москвы откроют частный детсад по льготной аренде - РИА Новости, 28.11.2024
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14:08 28.11.2024 (обновлено: 14:10 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/efimov-1986187658.html
Ефимов: на севере Москвы откроют частный детсад по льготной аренде
Ефимов: на севере Москвы откроют частный детсад по льготной аренде - РИА Новости, 28.11.2024
Ефимов: на севере Москвы откроют частный детсад по льготной аренде
На севере Москвы стартовала подготовка к открытию нового частного детского сада в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:08
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. На севере Москвы стартовала подготовка к открытию нового частного детского сада в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Здесь смогут открыть частный детский сад на 90 мест. Объект площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Флотская, дом 48А", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что арендатор должен провести ремонт или реконструкцию, а также выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности. После этого появится возможность перейти на льготную ставку.Право арендовать объект по льготной программе на торгах выиграла частная школа "Знайка". Инвестор уже начал ремонт коммунальной инфраструктуры, он планирует заменить кровлю и окна. В дальнейшем будет разработан проект внутренней планировки помещений.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что кроме здания для размещения детсада, победителю торгов предоставили прилегающую территорию. Ее площадь составляет более 0,7 гектара. Здесь оборудуют площадки для детей.
https://ria.ru/20241125/efimov-1985278393.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим гаман
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман

Ефимов: на севере Москвы откроют частный детсад по льготной аренде

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. На севере Москвы стартовала подготовка к открытию нового частного детского сада в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Здесь смогут открыть частный детский сад на 90 мест. Объект площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Флотская, дом 48А", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
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В сообщении уточняется, что арендатор должен провести ремонт или реконструкцию, а также выполнить требования по осуществлению образовательной деятельности. После этого появится возможность перейти на льготную ставку.
Право арендовать объект по льготной программе на торгах выиграла частная школа "Знайка". Инвестор уже начал ремонт коммунальной инфраструктуры, он планирует заменить кровлю и окна. В дальнейшем будет разработан проект внутренней планировки помещений.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что кроме здания для размещения детсада, победителю торгов предоставили прилегающую территорию. Ее площадь составляет более 0,7 гектара. Здесь оборудуют площадки для детей.
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