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Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ - РИА Новости, 28.11.2024
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10:16 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/efimov-1986117089.html
Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ
Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ - РИА Новости, 28.11.2024
Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ
В столичном северном округе будет реализовано 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых редевелопмент ждет 275 гектаров земли,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T10:16
2024-11-28T10:16
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В столичном северном округе будет реализовано 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых редевелопмент ждет 275 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Ефимов уточнил, что среди этих объектов будут технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. По его словам, это позволит создать 76,7 тысячи рабочих мест.Площадки для реализации проектов КРТ находятся в районах Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптево, Левобережный, Ховрино, Савеловский, Тимирязевский и Хорошевский.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что 13 проектов КРТ на севере города проходят стадию подготовки и утверждения планировки территорий, а четыре других - на стадии проектирования, или там уже ведется строительство. По его словам, по одному из активных проектов на Дмитровском проезде на месте незаконченного объекта строится бизнес-центр площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. "В скором времени вблизи станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро появится многофункциональное пространство, где создадут 3,5 тысячи рабочих мест", – сообщил Гаман.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В столичном северном округе будет реализовано 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых редевелопмент ждет 275 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Ефимов уточнил, что среди этих объектов будут технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. По его словам, это позволит создать 76,7 тысячи рабочих мест.
Площадки для реализации проектов КРТ находятся в районах Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптево, Левобережный, Ховрино, Савеловский, Тимирязевский и Хорошевский.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что 13 проектов КРТ на севере города проходят стадию подготовки и утверждения планировки территорий, а четыре других - на стадии проектирования, или там уже ведется строительство. По его словам, по одному из активных проектов на Дмитровском проезде на месте незаконченного объекта строится бизнес-центр площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. "В скором времени вблизи станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро появится многофункциональное пространство, где создадут 3,5 тысячи рабочих мест", – сообщил Гаман.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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