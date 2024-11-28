https://ria.ru/20241128/efimov-1986117089.html

Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ

Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ - РИА Новости, 28.11.2024

Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ

В столичном северном округе будет реализовано 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых редевелопмент ждет 275 гектаров земли,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T10:16

2024-11-28T10:16

2024-11-28T10:16

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В столичном северном округе будет реализовано 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых редевелопмент ждет 275 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Ефимов уточнил, что среди этих объектов будут технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. По его словам, это позволит создать 76,7 тысячи рабочих мест.Площадки для реализации проектов КРТ находятся в районах Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптево, Левобережный, Ховрино, Савеловский, Тимирязевский и Хорошевский.Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что 13 проектов КРТ на севере города проходят стадию подготовки и утверждения планировки территорий, а четыре других - на стадии проектирования, или там уже ведется строительство. По его словам, по одному из активных проектов на Дмитровском проезде на месте незаконченного объекта строится бизнес-центр площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. "В скором времени вблизи станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро появится многофункциональное пространство, где создадут 3,5 тысячи рабочих мест", – сообщил Гаман.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы