Ефимов: на севере Москвы будет реализовано 17 проектов КРТ
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В столичном северном округе будет реализовано 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ), в рамках которых редевелопмент ждет 275 гектаров земли, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвесторы и назначенные городом операторы КРТ проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере столицы. В рамках 17 проектов комплексного развития территорий запланировано возведение жилых благоустроенных кварталов общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров, а также строительство общественно-деловых и производственных объектов общей площадью 2,9 миллиона квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Ефимов уточнил, что среди этих объектов будут технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, школы, детские сады, медицинские и спортивные учреждения. По его словам, это позволит создать 76,7 тысячи рабочих мест.
Площадки для реализации проектов КРТ находятся в районах Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Коптево, Левобережный, Ховрино, Савеловский, Тимирязевский и Хорошевский.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что 13 проектов КРТ на севере города проходят стадию подготовки и утверждения планировки территорий, а четыре других - на стадии проектирования, или там уже ведется строительство. По его словам, по одному из активных проектов на Дмитровском проезде на месте незаконченного объекта строится бизнес-центр площадью свыше 50 тысяч квадратных метров. "В скором времени вблизи станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро появится многофункциональное пространство, где создадут 3,5 тысячи рабочих мест", – сообщил Гаман.