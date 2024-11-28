https://ria.ru/20241128/dtp-1986260895.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось - РИА Новости, 28.11.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:25

2024-11-28T16:25

2024-11-28T16:25

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава. Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Осведомленный источник агентства рассказал, что пострадали два человека - водитель и пассажир. После инцидента региональный СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. "В результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию", - рассказали в минздраве.

пермь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сгоревший автобус в Перми Комментарий от МЧС: "Транспорт загорелся во время движения и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться удалось всем 20 пассажирам. На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС России". 2024-11-28T16:25 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), видео