https://ria.ru/20241128/dtp-1986260895.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось - РИА Новости, 28.11.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:25
2024-11-28T16:25
2024-11-28T16:25
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава. Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Осведомленный источник агентства рассказал, что пострадали два человека - водитель и пассажир. После инцидента региональный СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. "В результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию", - рассказали в минздраве.
пермь
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сгоревший автобус в Перми
Комментарий от МЧС: "Транспорт загорелся во время движения и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться удалось всем 20 пассажирам. На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС России".
2024-11-28T16:25
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
2024-11-28T16:25
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PT0M21S
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех человек