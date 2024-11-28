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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось - РИА Новости, 28.11.2024
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16:25 28.11.2024
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось - РИА Новости, 28.11.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:25
2024-11-28T16:25
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава. Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Осведомленный источник агентства рассказал, что пострадали два человека - водитель и пассажир. После инцидента региональный СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. "В результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию", - рассказали в минздраве.
пермь
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Сгоревший автобус в Перми
Комментарий от МЧС: "Транспорт загорелся во время движения и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться удалось всем 20 пассажирам. На месте работают 8 специалистов и 2 единицы техники МЧС России".
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
2024-11-28T16:25
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех человек

© МЧС РоссииТушение автобуса в Перми
Тушение автобуса в Перми - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© МЧС России
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до трех, пациенты находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
Ранее в городском департаменте транспорта проинформировали, что автобус потерял управление, съехал с дороги в микрорайоне Закамск в Перми и загорелся. Осведомленный источник агентства рассказал, что пострадали два человека - водитель и пассажир. После инцидента региональный СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.
«
"В результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию", - рассказали в минздраве.
 
ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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