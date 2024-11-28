https://ria.ru/20241128/dom_kultury-1986179517.html
Малков: новый дом культуры открылся в Сасовском округе Рязанской области
Малков: новый дом культуры открылся в Сасовском округе Рязанской области - РИА Новости, 28.11.2024
Малков: новый дом культуры открылся в Сасовском округе Рязанской области
Новый дом культуры, построенный по национальному проекту "Культура", открылся в поселке Сотницыно Сасовского муниципального округа Рязанской области, жители... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:58
2024-11-28T11:58
2024-11-28T11:58
рязанская область
жилье
спасский район
павел малков
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РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Новый дом культуры, построенный по национальному проекту "Культура", открылся в поселке Сотницыно Сасовского муниципального округа Рязанской области, жители просили о его строительстве более 20 лет, сообщил губернатор Павел Малков. "В Сасовском округе открылся новый дом культуры. Более 20 лет жители Сотницыно обращались с просьбой о строительстве нового дома культуры в посёлке. Благодаря нацпроекту "Культура" и федеральной поддержке удалось решить этот вопрос", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в новом ДК есть зрительный зал на 170 мест, помещения для кружков и занятий. Здание адаптировано для маломобильных граждан, есть собственная газовая котельная и площадка для уличных мероприятий. "В новый дом переедут местные ансамбли и кружки, планируется создание хореографического коллектива. Для пожилых откроется клуб "Активное долголетие", запланированы вечера для молодёжи. Уверен, что дом культуры станет отличным местом для досуга и отдыха жителей", - подчеркнул Малков. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, всего в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в регионе построено три новых ДК в Ряжском и Сасовском муниципальных округах, а также в Спасском районе. Капитально отремонтировали шесть ДК.
https://ria.ru/20241122/dorogi-1985139173.html
https://ria.ru/20241108/ryazan-1982703026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, спасский район, павел малков
Рязанская область, Жилье, Спасский район, Павел Малков
Малков: новый дом культуры открылся в Сасовском округе Рязанской области
Губернатор Малков: в Рязанской области по нацпроекту открыли новый дом культуры
РЯЗАНЬ, 28 ноя - РИА Новости. Новый дом культуры, построенный по национальному проекту "Культура", открылся в поселке Сотницыно Сасовского муниципального округа Рязанской области, жители просили о его строительстве более 20 лет, сообщил губернатор Павел Малков.
"В Сасовском округе открылся новый дом культуры. Более 20 лет жители Сотницыно обращались с просьбой о строительстве нового дома культуры в посёлке. Благодаря нацпроекту "Культура" и федеральной поддержке удалось решить этот вопрос", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в новом ДК есть зрительный зал на 170 мест, помещения для кружков и занятий. Здание адаптировано для маломобильных граждан, есть собственная газовая котельная и площадка для уличных мероприятий.
"В новый дом переедут местные ансамбли и кружки, планируется создание хореографического коллектива. Для пожилых откроется клуб "Активное долголетие", запланированы вечера для молодёжи. Уверен, что дом культуры станет отличным местом для досуга и отдыха жителей", - подчеркнул Малков
.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, всего в этом году в рамках нацпроекта "Культура" в регионе построено три новых ДК в Ряжском и Сасовском муниципальных округах, а также в Спасском районе
. Капитально отремонтировали шесть ДК.