https://ria.ru/20241128/dollary-1986130114.html

В России почти пропали фальшивые доллары

В России почти пропали фальшивые доллары - РИА Новости, 28.11.2024

В России почти пропали фальшивые доллары

Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:02

2024-11-28T05:02

2024-11-28T05:02

россия

анкара (провинция)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Количество фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума, а вот интерес мошенников к другим валютам растет, выяснило РИА Новости, проанализировав данные ЦБ. Так, в третьем квартале в России было выявлено 165 фальшивых долларовых купюр – это стало новым историческим минимумом. Предыдущий минимум был в первом квартале 2023 года на уровне 170 штук. За год количество поддельных американских купюр в стране сократилось в 2,6 раза. При этом за последние десять лет их среднее число составляло 613. В то же время внимание мошенников переключается на купюры из других стран, в частности евро. Доля европейской валюты в общем объеме фальшивых иностранных купюр в России составила треть – это максимум с первого квартала 2023 года, хотя еще кварталом ранее она составляла лишь 2,5%, а за аналогичный период прошлого года - 16%. В среду корреспондент РИА Новости выяснил, что в обменниках Анкары перестали принимать банкноты в 50 и 100 долларов старого образца. Объясняют это большим количеством фальшивок на рынке.

https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html

https://ria.ru/20241108/dollar-1982564656.html

россия

анкара (провинция)

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россия, анкара (провинция), центральный банк рф (цб рф), экономика