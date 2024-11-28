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Победителей муниципальных этапов "Семьи года" назвали в Чувашии - РИА Новости, 28.11.2024
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14:43 28.11.2024 (обновлено: 14:44 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/chuvashiya-1986228868.html
Победителей муниципальных этапов "Семьи года" назвали в Чувашии
Победителей муниципальных этапов "Семьи года" назвали в Чувашии - РИА Новости, 28.11.2024
Победителей муниципальных этапов "Семьи года" назвали в Чувашии
В конце ноября состоялось подведение муниципальных этапов 20-го, юбилейного республиканского конкурса "Семья года", сообщили в пресс-службе главы Чувашской... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:43
2024-11-28T14:44
чувашская республика (чувашия)
уфа
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В конце ноября состоялось подведение муниципальных этапов 20-го, юбилейного республиканского конкурса "Семья года", сообщили в пресс-службе главы Чувашской Республики. Всего в муниципальных этапах приняли участие более 130 семей – супружеские пары, прожившие в браке не менее десяти лет, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой. Кроме того, три семьи из Чувашии прошли в финал конкурса "Это у нас семейное" – самого массового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего в региональном этапе в Уфе участвовало 14 семей. "Для маленькой Чувашской Республики, на мой взгляд, это – очень большое достижение, и наши семьи (я с ними встречался по итогам) были очень счастливы, довольны, ну и, конечно же, безумно удивлены и подходом, и масштабом", – сказал в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев.
https://ria.ru/20241128/gubernatornikolaev-1986227676.html
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чувашская республика (чувашия), уфа, олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Уфа, Олег Николаев (политик)
Победителей муниципальных этапов "Семьи года" назвали в Чувашии

В Чувашии объявили победителей муниципальных этапов конкурса "Семьи года"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГлава Республики Чувашия Олег Николаев
Глава Республики Чувашия Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Глава Республики Чувашия Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В конце ноября состоялось подведение муниципальных этапов 20-го, юбилейного республиканского конкурса "Семья года", сообщили в пресс-службе главы Чувашской Республики.
Всего в муниципальных этапах приняли участие более 130 семей – супружеские пары, прожившие в браке не менее десяти лет, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой.
Кроме того, три семьи из Чувашии прошли в финал конкурса "Это у нас семейное" – самого массового проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Всего в региональном этапе в Уфе участвовало 14 семей.
"Для маленькой Чувашской Республики, на мой взгляд, это – очень большое достижение, и наши семьи (я с ними встречался по итогам) были очень счастливы, довольны, ну и, конечно же, безумно удивлены и подходом, и масштабом", – сказал в интервью РИА Новости глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Глава Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Чувашская Республика (Чувашия)УфаОлег Николаев (политик)
 
 
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