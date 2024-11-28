"Не помогло". В США высказались о западном "чудо-оружии" на Украине
Экс-морпех Берлетик: все чудо-оружие Запада не помогло Украине
CC BY-SA 4.0 / Минобороны Украины /
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Не было никаких оснований полагать, что применение западного оружия поможет Украине удержать захваченные территории, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas.
"Очень важно понимать, что ATACMS, Storm Shadow и все остальное "чудо-оружие", которое Запад послал Украине, не помогло ей удержать даже свою собственную территорию, не говоря уже о территории в Курской области", — сообщил он.
По словам Берлетика, Россия определенно имеет преимущество в вопросе военно-промышленной базы в сравнении со всем Западом вместе взятым. Она обладает ракетным и противоракетным потенциалом, которого у Запада просто нет.
"Два или три года нам говорили, что Украина одерживает убедительную победу, что Россия не в состоянии достичь своих стратегических целей в Украине, а теперь, наконец, они признают, что силы Украины разваливаются, фронт рушится, и украинские силы отступают", — добавил бывший морпех.
"Это конфликт, который закончится очень плохо для НАТО", — резюмировал он.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.