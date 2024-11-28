https://ria.ru/20241128/chudo-oruzhie-1986332709.html

"Не помогло". В США высказались о западном "чудо-оружии" на Украине

"Не помогло". В США высказались о западном "чудо-оружии" на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

"Не помогло". В США высказались о западном "чудо-оружии" на Украине

Не было никаких оснований полагать, что применение западного оружия поможет Украине удержать захваченные территории, заявил бывший американский морпех Брайан... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:55

2024-11-28T20:55

2024-11-28T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровск

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830434884_0:85:960:625_1920x0_80_0_0_59e345760f27ad501083698e41ae6f40.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Не было никаких оснований полагать, что применение западного оружия поможет Украине удержать захваченные территории, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала New Atlas."Очень важно понимать, что ATACMS, Storm Shadow и все остальное "чудо-оружие", которое Запад послал Украине, не помогло ей удержать даже свою собственную территорию, не говоря уже о территории в Курской области", — сообщил он.По словам Берлетика, Россия определенно имеет преимущество в вопросе военно-промышленной базы в сравнении со всем Западом вместе взятым. Она обладает ракетным и противоракетным потенциалом, которого у Запада просто нет."Два или три года нам говорили, что Украина одерживает убедительную победу, что Россия не в состоянии достичь своих стратегических целей в Украине, а теперь, наконец, они признают, что силы Украины разваливаются, фронт рушится, и украинские силы отступают", — добавил бывший морпех."Это конфликт, который закончится очень плохо для НАТО", — резюмировал он.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241128/zelenskiy-1986287296.html

https://ria.ru/20241128/milost-1986244551.html

украина

россия

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, днепропетровск, владимир путин, нато, вооруженные силы украины