https://ria.ru/20241128/byudzhet-1986310000.html

Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы

Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 28.11.2024

Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы

Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания рассмотрели в первом чтении законопроекта о бюджете региона на 2025 год и на плановый период... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:34

2024-11-28T18:34

2024-11-28T18:34

белгородская область

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания рассмотрели в первом чтении законопроекта о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил в своем телеграм-канале спикер регпарламента Юрий Клепиков. "Доходы составят 132,8 миллиарда рублей, расходы – 146,8 миллиарда рублей, дефицит – 14 миллиардов рублей. Наибольший объем расходов будет направлен на образование – 43,6 миллиарда рублей, национальную экономику – 29,9 милларда рублей, а на социальную политику – 28,9 миллиарда рублей", – написал Клепиков. По его словам, бюджет региона, как всегда, является социально ориентированным и всецело коррелируется с прогнозом социально-экономического развития области на тот же период. Согласно одному из главных документов стратегического планирования, объем валового регионального продукта в 2025 году составит более 1,5 триллиона рублей. Если говорить о его структуре, то 40% составит промышленность, 16% – сельское хозяйство, 10 % – социальная сфера, в меньшей доле торговля, строительство и другие виды деятельности. "Все цифры в очередной раз доказывают, что Белгородская область успешно продолжает свое развитие. Обеспечивается устойчивый рост реального сектора экономики, но основным приоритетом остается социальная поддержка наших жителей", – отметил Клепиков. Спикер подчеркнул, что вопросы экономики вызывают яркую дискуссию среди депутатского корпуса. "Хотелось бы повторно подчеркнуть, что сейчас крайне важно эффективно и скоординировано взаимодействовать представителям органов власти и бизнеса. Вместе мы должны сделать все, чтобы не допустить провалов и, несмотря на внешние сложности, приумножить экономический потенциал региона", – добавил Клепиков.

https://ria.ru/20241126/gladkov-1985715404.html

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белгородская область

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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума