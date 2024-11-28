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Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 28.11.2024
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Белгородская область
 
18:34 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/byudzhet-1986310000.html
Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы
Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 28.11.2024
Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы
Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания рассмотрели в первом чтении законопроекта о бюджете региона на 2025 год и на плановый период... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:34
2024-11-28T18:34
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания рассмотрели в первом чтении законопроекта о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил в своем телеграм-канале спикер регпарламента Юрий Клепиков. "Доходы составят 132,8 миллиарда рублей, расходы – 146,8 миллиарда рублей, дефицит – 14 миллиардов рублей. Наибольший объем расходов будет направлен на образование – 43,6 миллиарда рублей, национальную экономику – 29,9 милларда рублей, а на социальную политику – 28,9 миллиарда рублей", – написал Клепиков. По его словам, бюджет региона, как всегда, является социально ориентированным и всецело коррелируется с прогнозом социально-экономического развития области на тот же период. Согласно одному из главных документов стратегического планирования, объем валового регионального продукта в 2025 году составит более 1,5 триллиона рублей. Если говорить о его структуре, то 40% составит промышленность, 16% – сельское хозяйство, 10 % – социальная сфера, в меньшей доле торговля, строительство и другие виды деятельности. "Все цифры в очередной раз доказывают, что Белгородская область успешно продолжает свое развитие. Обеспечивается устойчивый рост реального сектора экономики, но основным приоритетом остается социальная поддержка наших жителей", – отметил Клепиков. Спикер подчеркнул, что вопросы экономики вызывают яркую дискуссию среди депутатского корпуса. "Хотелось бы повторно подчеркнуть, что сейчас крайне важно эффективно и скоординировано взаимодействовать представителям органов власти и бизнеса. Вместе мы должны сделать все, чтобы не допустить провалов и, несмотря на внешние сложности, приумножить экономический потенциал региона", – добавил Клепиков.
https://ria.ru/20241126/gladkov-1985715404.html
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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Белгородские депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025-2027 годы

Проект бюджета Белгородской области на 2025-2027 годы рассмотрен в первом чтении

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания рассмотрели в первом чтении законопроекта о бюджете региона на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщил в своем телеграм-канале спикер регпарламента Юрий Клепиков.
"Доходы составят 132,8 миллиарда рублей, расходы – 146,8 миллиарда рублей, дефицит – 14 миллиардов рублей. Наибольший объем расходов будет направлен на образование – 43,6 миллиарда рублей, национальную экономику – 29,9 милларда рублей, а на социальную политику – 28,9 миллиарда рублей", – написал Клепиков.
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По его словам, бюджет региона, как всегда, является социально ориентированным и всецело коррелируется с прогнозом социально-экономического развития области на тот же период. Согласно одному из главных документов стратегического планирования, объем валового регионального продукта в 2025 году составит более 1,5 триллиона рублей. Если говорить о его структуре, то 40% составит промышленность, 16% – сельское хозяйство, 10 % – социальная сфера, в меньшей доле торговля, строительство и другие виды деятельности.
"Все цифры в очередной раз доказывают, что Белгородская область успешно продолжает свое развитие. Обеспечивается устойчивый рост реального сектора экономики, но основным приоритетом остается социальная поддержка наших жителей", – отметил Клепиков.
Спикер подчеркнул, что вопросы экономики вызывают яркую дискуссию среди депутатского корпуса. "Хотелось бы повторно подчеркнуть, что сейчас крайне важно эффективно и скоординировано взаимодействовать представителям органов власти и бизнеса. Вместе мы должны сделать все, чтобы не допустить провалов и, несмотря на внешние сложности, приумножить экономический потенциал региона", – добавил Клепиков.
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