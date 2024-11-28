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Два украинских FPV-дрона атаковали село под Белгородом - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:54 28.11.2024 (обновлено: 11:01 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/bpla-1986123550.html
Два украинских FPV-дрона атаковали село под Белгородом
Два украинских FPV-дрона атаковали село под Белгородом - РИА Новости, 28.11.2024
Два украинских FPV-дрона атаковали село под Белгородом
Два украинских FPV-дрона атаковали частный дом в белгородском селе в Шебекинском муниципальном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:54
2024-11-28T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Два украинских FPV-дрона атаковали частный дом в белгородском селе в Шебекинском муниципальном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. Два FPV-дрона нанесли удар по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков добавил, что пострадавших, предварительно, нет.
https://ria.ru/20241127/bespilotniki-1985920311.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два украинских FPV-дрона атаковали село под Белгородом

Два украинских FPV-дрона атаковали белгородское село, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Два украинских FPV-дрона атаковали частный дом в белгородском селе в Шебекинском муниципальном округе, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. Два FPV-дрона нанесли удар по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение", - написал он в своем Telegram-канале.
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Гладков добавил, что пострадавших, предварительно, нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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