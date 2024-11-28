На Западе сделали страшное признание об Украине
Журналист Боуз: украинцы устали от жестокости Киева, поддерживаемого Западом
© Chay Bowes/XКадр видео, опубликованного в соцсети Чея Боуза
© Chay Bowes/X
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все жители Украины утомлены из-за жестокой политики мобилизации, спонсируемой Западом, написал в соцсети Х ирландский журналист Боуз.
"Украинцы уже устали. Теперь головорезы диктатора Зеленского вынуждены применить оружие против собственного народа, поскольку похищения людей для войны НАТО продолжаются", - возмутился он.
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Боуз добавил, что на реализацию такой политики Байден и ЕС тратят деньги обычных американских и европейских налогоплательщиков.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.