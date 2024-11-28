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На Западе сделали страшное признание об Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 28.11.2024 (обновлено: 12:51 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/bouz-1986191299.html
На Западе сделали страшное признание об Украине
На Западе сделали страшное признание об Украине - РИА Новости, 28.11.2024
На Западе сделали страшное признание об Украине
Все жители Украины утомлены из-за жестокой политики мобилизации, спонсируемой Западом, написал в соцсети Х ирландский журналист Боуз. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:41
2024-11-28T12:51
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все жители Украины утомлены из-за жестокой политики мобилизации, спонсируемой Западом, написал в соцсети Х ирландский журналист Боуз."Украинцы уже устали. Теперь головорезы диктатора Зеленского вынуждены применить оружие против собственного народа, поскольку похищения людей для войны НАТО продолжаются", - возмутился он.Боуз добавил, что на реализацию такой политики Байден и ЕС тратят деньги обычных американских и европейских налогоплательщиков.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241018/ttsk-1978644133.html
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в мире, украина, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз
На Западе сделали страшное признание об Украине

Журналист Боуз: украинцы устали от жестокости Киева, поддерживаемого Западом

© Chay Bowes/XКадр видео, опубликованного в соцсети Чея Боуза
Кадр видео, опубликованного в соцсети Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Chay Bowes/X
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Все жители Украины утомлены из-за жестокой политики мобилизации, спонсируемой Западом, написал в соцсети Х ирландский журналист Боуз.
"Украинцы уже устали. Теперь головорезы диктатора Зеленского вынуждены применить оружие против собственного народа, поскольку похищения людей для войны НАТО продолжаются", - возмутился он.
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Боуз добавил, что на реализацию такой политики Байден и ЕС тратят деньги обычных американских и европейских налогоплательщиков.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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