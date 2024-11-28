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Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза - РИА Новости, 28.11.2024
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12:13 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/borrel-1986181135.html
Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза
Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза - РИА Новости, 28.11.2024
Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, он передаст... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:13
2024-11-28T12:13
в мире
брюссель
жозеп боррель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, он передаст дела своей преемнице эстонке Кае Каллас. "Я не хотел бы завершить свою работу в Брюсселе, не проведя эту встречу. Это будет практически мое последнее мероприятие в Брюсселе, завтра я завершаю свою миссию", - сказал он перед началом в Брюсселе конференции по ближневосточному урегулированию. Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС. В ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Каллас ранее назвала своими приоритетами на этой должности поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
https://ria.ru/20241116/kallas-1984151863.html
https://ria.ru/20241120/evroparlament-1984917475.html
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в мире, брюссель, жозеп боррель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен
В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен
Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза

Боррель в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк Жозеп Боррель
 Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, он передаст дела своей преемнице эстонке Кае Каллас.
"Я не хотел бы завершить свою работу в Брюсселе, не проведя эту встречу. Это будет практически мое последнее мероприятие в Брюсселе, завтра я завершаю свою миссию", - сказал он перед началом в Брюсселе конференции по ближневосточному урегулированию.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии
16 ноября, 14:27
Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС. В ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Каллас ранее назвала своими приоритетами на этой должности поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Европарламенте достигли соглашения по кандидатам в еврокомиссары
20 ноября, 22:52
 
В миреБрюссельЖозеп БоррельКайя КалласУрсула фон дер Ляйен
 
 
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