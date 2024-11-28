https://ria.ru/20241128/borrel-1986181135.html

Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза

Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза - РИА Новости, 28.11.2024

Боррель завершает работу на посту главы дипломатии Евросоюза

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, он передаст... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:13

2024-11-28T12:13

2024-11-28T12:13

в мире

брюссель

жозеп боррель

кайя каллас

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в пятницу завершает работу на посту главы дипломатии ЕС, он передаст дела своей преемнице эстонке Кае Каллас. "Я не хотел бы завершить свою работу в Брюсселе, не проведя эту встречу. Это будет практически мое последнее мероприятие в Брюсселе, завтра я завершаю свою миссию", - сказал он перед началом в Брюсселе конференции по ближневосточному урегулированию. Накануне Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас на посту главы дипломатии ЕС. В ходе своего выступления перед депутатами Европарламента Каллас ранее назвала своими приоритетами на этой должности поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. В постпредстве России при ЕС полагают, что Каллас продолжит "крестовый поход" против России своего предшественника Жозепа Борреля. В дипмиссии также заявили РИА Новости, что будущая глава европейской дипломатии продолжит делить страны на "хорошие" и "плохие", что может еще больше радикализировать подходы Брюсселя к решению международных проблем.

https://ria.ru/20241116/kallas-1984151863.html

https://ria.ru/20241120/evroparlament-1984917475.html

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в мире, брюссель, жозеп боррель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен